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Флик: «Знаем, что можем играть лучше»

сегодня, 11:56
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханси Флик отреагировал на победу своей команды над «Штутгартом».

Мы все понимаем, что сейчас мы не получим приз за красоту, но мы показываем результат. Поэтому было важно, что после пропущенного мяча мы смогли найти свою игру и в итоге увезти в Мюнхен три очка.

Главное это победа, но мы знаем, что можем играть лучше. В матче было много борьбы, «Штутгарт» играл очень хорошо. Для команды, поднявшейся из второго дивизиона, они демонстрируют очень привлекательный и хороший футбол. Нам было сложно. Важно, что мы набрали очки и не потеряли. Мы сделали это, и я для себя закрываю тему этого матча.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:38
Должны громить, а не просто побеждать.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:29
Скромняга.....пока очень все не плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:57
Это очень хорошо...
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