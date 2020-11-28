ГлавнаяНовости

Бенитес: «Неправда, что в „Реале“ у нас были плохие отношения с Роналду»

сегодня, 20:21

Главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес рассказал об отношениях с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Слухи утверждали, что у испанского специалиста был конфликт со звёздным португальцем во время совместной работы в «Реале» (2015-2016).

Роналду — профессионал, настоящий чемпион. Он всегда хочет побеждать, он делал то, что я ему говорил. Неправда, что у нас были плохие отношения. Он уважительно отзывался о нашей работе.

Напомним, что Роналду номинирован на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Все новости
Петржела: «Готов снова возглавить „Зенит“. Это моя любимая команда»
Сегодня, 21:21 Комментарии0
Майка Ричардс: «Бьелса дал жителям Лидса больше, чем любые награды»
Сегодня, 18:20 Комментарии3
Куман: «Не хотим рисковать здоровьем Деста»
Сегодня, 15:37 Комментарии8
Себальос: «„Арсенал“ был практически мертв до прихода Артеты»
Сегодня, 15:34 Комментарии4
Юнгберг: «Я знал, что был лишь временным тренером в „Арсенале“»
Сегодня, 14:52 Комментарии4
Бога: «„Сассуоло“ — клуб, где можно развиваться»
Сегодня, 14:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 21:06
Бенитесу это лучше известно, чем каким-либо третьим лицам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:39
Дыма без огня не бывает!
drug01
drug01
сегодня в 20:25
Не надо слушать сплетни
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:24
Конечно неправда, но ругались точно.
Gahi
Gahi
сегодня в 20:24, ред.
Нужно двигаться вперёд а не вспоминать обиды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100