Бенитес: «Неправда, что в „Реале“ у нас были плохие отношения с Роналду»

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сегодня, 20:21

Главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан» рассказал об отношениях с нападающим «Ювентуса» . Слухи утверждали, что у испанского специалиста был конфликт со звёздным португальцем во время совместной работы в «Реале» (2015-2016).

Роналду — профессионал, настоящий чемпион. Он всегда хочет побеждать, он делал то, что я ему говорил. Неправда, что у нас были плохие отношения. Он уважительно отзывался о нашей работе.