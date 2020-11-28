Бенитес: «Неправда, что в „Реале“ у нас были плохие отношения с Роналду»

Главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес рассказал об отношениях с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Слухи утверждали, что у испанского специалиста был конфликт со звёздным португальцем во время совместной работы в «Реале» (2015-2016).
Роналду — профессионал, настоящий чемпион. Он всегда хочет побеждать, он делал то, что я ему говорил. Неправда, что у нас были плохие отношения. Он уважительно отзывался о нашей работе.
Напомним, что Роналду номинирован на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.