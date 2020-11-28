Петржела: «Готов снова возглавить „Зенит“. Это моя любимая команда»

Экс-наставник «Зенита» заявил, что готов снова возглавить питерский клуб. Чешский специалист работал в «Зените» с 2003 по 2006 год.

Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут.