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Петржела: «Готов снова возглавить „Зенит“. Это моя любимая команда»

сегодня, 21:21

Экс-наставник «Зенита» Властмил Петржела заявил, что готов снова возглавить питерский клуб. Чешский специалист работал в «Зените» с 2003 по 2006 год.

Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут.

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Все комментарии
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 22:50
Тут вопрос к руководству.... сколько мы будем смотреть на это мучение игроков на поле. Лично я после матча с Брюгге ,на стадион не ногой...вы бы видели как они пешком ходили,картина тв это не передает
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:39
Манит Газпром
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:36
Тут наши мнения расходятся, но спорить не буду, дело прошлое.
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:33
А не он ли всю ее оставлял в казино?
nubom
nubom
сегодня в 22:32, ред.
Опять дразнится. Петржела, Власт(и) мил не будешь - ничего не получится...
Антиспамм
Антиспамм
сегодня в 22:16, ред.
Петржела тренер уровня Юрана или Ганчаренки.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:02
Эрика Хагена верните
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:52
Один физрук решил подсидеть
другого физрука😆
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:52
Напрашивается в наглую при действующем тренере. Некрасиво по отношению к коллеге.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 21:50
Скачивай футбольного менеджера и вперёд)
pomor45
pomor45
сегодня в 21:45
Надо Тимощука заменить на Петржелу: будет два сапога - пара.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:43
Именно он им игру и поставил. Обращался жестко, но они и работали. При нем был ленинградский футбол, а после его ухода он закончился. Дальше бизнес пролез в Зенит в лице Газпрома и началась война денежных мешков. Конечно его поезд уже ушел, но как тренер он был получше всех последующих, с учетом того, что при нем не было огромных финансовых вливаний. А при той финансовой политике, что сейчас проводит Газпром устойчивые успехи Зенита в принципе исключены. Разовые всплески на уровне РПЛ возможны, но не более того.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:42
Зарплата ему там понравилась.
viv
viv
сегодня в 21:42
Дайте Петржеле поработать!
pomor45
pomor45
сегодня в 21:42
Всё-таки надеется, что позовут, поэтому так и подмывает под Семака.
112910415
112910415
сегодня в 21:35
этого трудно не понять
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:35
Ты явно не в курсе, как Миллер слил Петржелу из "Зенита", если всерьез думаешь, что он рассчитывает вернуться
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:34, ред.
Петржела: "Готов снова возглавить Зенит. Это моя любимая зарплата"...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:34
Ты до конца не дочитал

"С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут."
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:33
Зачем платить больше если есть Семак и админресурс?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:32
Тренерский мостик под Семаком зашатался и тут как тут Петржела появился
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:31
Думаю , что питерцы не забыли , как гнобил свою молодежь , как Аршавина на лавку сажал , как грозил от него избавится . Быстров, Денисов, Кержаков , Аршавин - это те , кому доставалось от Властика, причем незаслуженно.
Так что мечтать можно, а надеяться бесполезно.
beefs
beefs
сегодня в 21:29
не возьмут потому что есть грешки?..
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:28
С этого и стоило начинать.
Зенит с Петржелой был интереснее.
drug01
drug01
сегодня в 21:27
Давно пора но ставки уже изменились
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:27
У нас сейчас много казино,но подпольных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:22
На живое место метит...
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