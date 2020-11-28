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Майка Ричардс: «Бьелса дал жителям Лидса больше, чем любые награды»

сегодня, 18:20

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал включение наставника «Лидса» Марсело Бьелсы в список претендентов на приз лучшему тренеру года.

Многие задаются вопросом, почему Бьелса находится в этом списке, выиграв только лишь Чемпионшип? Однако для жителей Лидса не имеет значения, будет ли он первым или пятым по итогу. То, что он им дал, стоит больше, чем любые награды. Сам факт того, что его обсуждают на одном уровне с другими топ-тренерами, показывает, какую репутацию он имеет, а также тот факт, что «Лидс» снова «вернулся в игру».

Напомним, что ранее наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш раскритиковал номинацию Бьелсы на приз лучшему тренеру года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:36
Плохого тренера не наминируют на тренер года!
beefs
beefs
сегодня в 18:35
у каждого свое мнение...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:21
Ну конечно есть кем гордиться...
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