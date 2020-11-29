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Филиппо Индзаги: «Мы могли бы обыграть „Ювентус“»

сегодня, 00:13
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги подвёл итоги матча 9-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:1).

Несколько месяцев назад мы играли на полях Серии Б, а теперь мы сыграли вничью с «Ювентусом». Мы могли бы даже выиграть, если бы лучше действовали на контратаках.

Наши игроки заслуживают того, чтобы насладиться этим вечером, они великолепно выступили в последние 18 месяцев. Когда вы добиваетесь такого результата против «Ювентуса», одной из лучших команд Европы, у вас есть всё, чтобы двигаться в правильном направлении.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 00:40
кого бы ты обыграл)))даже в этом матче дубала в пустой угол не попал и Мората с двух метров головой в пустые
Cat01
Cat01
сегодня в 00:35
Могли.... Счёт по игре!
BarSlona
BarSlona
сегодня в 00:31
    beefs
    beefs
    сегодня в 00:21
    могли, не могли, уже все в прошлом....
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:19
    Счёт на табло
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:17
    Паскуа был против
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