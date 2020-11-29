Филиппо Индзаги: «Мы могли бы обыграть „Ювентус“»

Главный тренер «Беневенто» подвёл итоги матча 9-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:1).

Несколько месяцев назад мы играли на полях Серии Б, а теперь мы сыграли вничью с «Ювентусом». Мы могли бы даже выиграть, если бы лучше действовали на контратаках.

Наши игроки заслуживают того, чтобы насладиться этим вечером, они великолепно выступили в последние 18 месяцев. Когда вы добиваетесь такого результата против «Ювентуса», одной из лучших команд Европы, у вас есть всё, чтобы двигаться в правильном направлении.