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Гильерме включен в команду недели в Лиге чемпионов

сегодня, 16:15
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме включен в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь «железнодорожников» отстоял на ноль в матче против мадридского «Атлетико» (0:0).

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 17:32
Как там Усатый говорил?
Что он разбирается, потому что по воле случая сам немножко этим занимался?
Ну так вот, где Гильерме, а где усатый
Добряк
Добряк
сегодня в 17:11
Из грязи в князи.
Но вчера скорее исключение было, так он дно, конечно...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:37
В общем-то заслужил своей сухой игрой.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:21
Он вчера нормально отработал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:20
Из сборной выгнали в команду недели включили.
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