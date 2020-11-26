Гильерме включен в команду недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме включен в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь «железнодорожников» отстоял на ноль в матче против мадридского «Атлетико» (0:0).
Braithwaite & Immobile lead the attack in Matchday 4's #UCLfantasy Team of the Week! 👊#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2020
Что он разбирается, потому что по воле случая сам немножко этим занимался?
Ну так вот, где Гильерме, а где усатый
Что он разбирается, потому что по воле случая сам немножко этим занимался?
Ну так вот, где Гильерме, а где усатый
Но вчера скорее исключение было, так он дно, конечно...
Но вчера скорее исключение было, так он дно, конечно...