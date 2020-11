Гильерме включен в команду недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Локомотива» включен в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь «железнодорожников» отстоял на ноль в матче против мадридского «Атлетико» (0:0).

Braithwaite & Immobile lead the attack in Matchday 4's #UCLfantasy Team of the Week! 👊# UCL | @PlayStationEU

UEFA