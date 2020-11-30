«Зенит» сыграет против «Урала» при закрытых трибунах

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о формате проведения ближайших матчей.
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.
По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55.
У вас постоянно проскальзывают выпады в их адрес..кто то легкомысленный...кто то зачем то слишком молод....кто то не достаточно умён....и т.д.
Вы этим пытаетесь подчеркнуть свою мудрость...опыт и всезнание ???
Не думаю что это правильно....
Это в конце концов всего лишь футбольный сайт....
А по футбольным показателям если не ошибаюсь...за последние 15 матчей...ЦСКА обыграл Зенит лишь однажды...)))...я даже забыл причину этого форс-мажора..))
Тем более на этом фоне ваши выпады в адрес Зенита вообще неуместны....
Но крайне частые...
У вас постоянно проскальзывают выпады в их адрес..кто то легкомысленный...кто то зачем то слишком молод....кто то не достаточно умён....и т.д.
Вы этим пытаетесь подчеркнуть свою мудрость...опыт и всезнание ???
Не думаю что это правильно....
Это в конце концов всего лишь футбольный сайт....
А по футбольным показателям если не ошибаюсь...за последние 15 матчей...ЦСКА обыграл Зенит лишь однажды...)))...я даже забыл причину этого форс-мажора..))
Тем более на этом фоне ваши выпады в адрес Зенита вообще неуместны....
Но крайне частые...
Осталось определиться с покладистым судьёй :)
Осталось определиться с покладистым судьёй :)
Поэтому матч можно спокойно проводить без зрителей. Исход этого матча предрешён
Поэтому матч можно спокойно проводить без зрителей. Исход этого матча предрешён
И для какого же этот матч важный?
И для какого же этот матч важный?