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«Зенит» сыграет против «Урала» при закрытых трибунах

сегодня, 16:12

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о формате проведения ближайших матчей.

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:42
Уф,страна на правильном пути-дальше только закрытие самого "Зенита",а далее-Газпрома.Только после этого можно будет приступить к строительству футбольного хозяйства страны и газификации обширных территорий.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:26
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 18:21
    Я напишу фразу, которая согреет вашу душу. Зенит намного богаче ЦСКА и поэтому намного сильнее. Вам осталось теперь узнать кто сильнее зенит или ахмат, зенит или Рубин и жизнь наладится.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 17:56, ред.
    Мне не нравится когда кто то навешивает ярлыки...переходя на личности...вне зависимости от того за какую команду болеет пользователь сайта....
    У вас постоянно проскальзывают выпады в их адрес..кто то легкомысленный...кто то зачем то слишком молод....кто то не достаточно умён....и т.д.
    Вы этим пытаетесь подчеркнуть свою мудрость...опыт и всезнание ???
    Не думаю что это правильно....
    Это в конце концов всего лишь футбольный сайт....
    А по футбольным показателям если не ошибаюсь...за последние 15 матчей...ЦСКА обыграл Зенит лишь однажды...)))...я даже забыл причину этого форс-мажора..))
    Тем более на этом фоне ваши выпады в адрес Зенита вообще неуместны....
    Но крайне частые...
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    Да, но Еськов наказан. И Вилкова нет.
    Осталось определиться с покладистым судьёй :)
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    сегодня в 17:41
    На чё, Зенит - не Питер, можно и со зрителями с Боруссией.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 17:36
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 16:56
      А если вдруг что то не так, то три удаления и Урала и все окей. Проверено
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 16:56, ред.
      Так лидер то не итоговый, а текущий. А не говорит ли это о "силе" конкурентов, да и всего турнира? Ты имеешь в виду Зенит (он же лидер сейчас), у которого 4 матча в ЛЧ и 0 побед? Я так спросил, т.к. не понял, вроде речь шла о крыше Распил-арены и вдруг какой то лидер. В известном произведении Пушкина автор, характеризуя одну даму -героиню сказал очень образно и кстати "Легкость мысли необыкновенная". Сударь, Вам это ни о чем не говорит?
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 16:55
      неужто на столько стыдно?)))))))))))))))))))))))
      makkie
      makkie
      сегодня в 16:42
      Зачем зрители, если Урал по традиции "ляжет" под Зенит?
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 16:41
      Дядя Леша хочет на Боруссию посмотреть, а на Урал по фиг.
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      сегодня в 16:40
      Междусобойчик у газпромовских клубов))
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 16:28
      С 1992 года Зенит и Урал сыграли 20 матчей и ни разу Урал не побеждал. Это самый удобный соперник Зенита если не считать Сочи и Оренбург
      Поэтому матч можно спокойно проводить без зрителей. Исход этого матча предрешён
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
      сегодня в 16:28
      По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии»...

      И для какого же этот матч важный?
      Беспределов
      Беспределов
      сегодня в 16:25
      еще долго будет это беспредел продолжаться
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Укротитель львов (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 16:17
      Все проще. С Уралом удалось договориться, а с Боруссией - это исключено.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 16:15
      Наверное это правильно
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:13
      Может это и верно...
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