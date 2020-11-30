«Зенит» сыграет против «Урала» при закрытых трибунах

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о формате проведения ближайших матчей.

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.