Азар пропустит примерно три недели

Стали известны сроки восстановления форварда «Реала» Эдена Азара, который травмировал бедро в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).
Предполагается, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели.
Стали известны сроки восстановления форварда «Реала» Эдена Азара, который травмировал бедро в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).
Предполагается, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели.
А как более бестолково вы бы потратили 160-т миллионов евро?
А как более бестолково вы бы потратили 160-т миллионов евро?