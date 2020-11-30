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Азар пропустит примерно три недели

сегодня, 16:46

Стали известны сроки восстановления форварда «Реала» Эдена Азара, который травмировал бедро в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).

Предполагается, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:16
Опять травма!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:49
Даже не удивлен. Лазарет - родной дом .
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:40
А там Новый Год настанет...
beefs
beefs
сегодня в 17:39
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:07
Реал не клуб Азара
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 16:55
За время, что Азар находится в Реале, клуб провёл под сотню игр, из них бельгиец принял участие в шестнадцати, забив один мяч.
А как более бестолково вы бы потратили 160-т миллионов евро?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:51
Ну это не много!
David Young
David Young
сегодня в 16:47
Здоровья, и поменьше травм в карьере, чтобы было не так, как в последнее время.
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