Артета: «Партея не будет ещё несколько матчей. Травма серьёзная»

Главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды . Ганский хавбек не играет с 8 ноября, когда был заменён во время матча против «Астон Виллы» (0:3).

Партей получил травму в самом начале игры [с «Астон Виллой»]. Он хотел выйти и на второй тайм.

Мы знали, что травма серьёзная. Он очень усердно работает и хочет вернуться в строй. Надеюсь, вскоре это произойдёт. Но здесь нужно сохранять осторожность, мы должны беречь игрока. Я не думаю, что он будет с нами в следующих нескольких играх.