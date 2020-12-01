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Артета: «Партея не будет ещё несколько матчей. Травма серьёзная»

сегодня, 05:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Томаса Партея. Ганский хавбек не играет с 8 ноября, когда был заменён во время матча против «Астон Виллы» (0:3).

Партей получил травму в самом начале игры [с «Астон Виллой»]. Он хотел выйти и на второй тайм.

Мы знали, что травма серьёзная. Он очень усердно работает и хочет вернуться в строй. Надеюсь, вскоре это произойдёт. Но здесь нужно сохранять осторожность, мы должны беречь игрока. Я не думаю, что он будет с нами в следующих нескольких играх.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:14
Здоровья парню!
beefs
beefs
сегодня в 06:14
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:10
Потеря для Арсенала
Gahi
Gahi
сегодня в 05:58
Здоровья и скорейшего возвращения в команду. Удачи
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