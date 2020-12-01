Николаев: «Красные карточки, показанные тренерам, уже становятся трендом»

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал удаления главных тренеров «Краснодара» и «Сочи» и в матчах 16-го тура РПЛ .

Красные карточки, показанные тренерам, уже становятся трендом. Не знаю, о чем они общаются с арбитрами. Наверное, хотят донести свою позицию по каким-то моментам. Важно, в какой манере это сказано. Поэтому они и получают карточки. Когда я судил, мы всегда общались с тренерами и находили общий язык. Порой на повышенных тонах, но всегда пожимали друг другу руки.

Карточки Мусаеву и Федотову? Тренер «Краснодара» помахал рукой перед лицом арбитра. Только этот жест был вызывающим. Я и говорю, что надо находить общий язык. Понятно, когда выходят за рамки. Когда употребляют ненормативную лексику, и все это слышат, тренер должен быть наказан. Но в этих эпизодах мы не слышали, что говорили Мусаев и Федотов. Не смотрятся эти красные. Сейчас, скорее всего, к арбитрам предъявляют требования по минимуму общаться. Каждый должен заниматься своим делом.