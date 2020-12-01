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Николаев: «Красные карточки, показанные тренерам, уже становятся трендом»

сегодня, 12:14

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал удаления главных тренеров «Краснодара» и «Сочи» Мурада Мусаева и Владимира Федотова в матчах 16-го тура РПЛ.

Красные карточки, показанные тренерам, уже становятся трендом. Не знаю, о чем они общаются с арбитрами. Наверное, хотят донести свою позицию по каким-то моментам. Важно, в какой манере это сказано. Поэтому они и получают карточки. Когда я судил, мы всегда общались с тренерами и находили общий язык. Порой на повышенных тонах, но всегда пожимали друг другу руки.

Карточки Мусаеву и Федотову? Тренер «Краснодара» помахал рукой перед лицом арбитра. Только этот жест был вызывающим. Я и говорю, что надо находить общий язык. Понятно, когда выходят за рамки. Когда употребляют ненормативную лексику, и все это слышат, тренер должен быть наказан. Но в этих эпизодах мы не слышали, что говорили Мусаев и Федотов. Не смотрятся эти красные. Сейчас, скорее всего, к арбитрам предъявляют требования по минимуму общаться. Каждый должен заниматься своим делом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:49
ну да, судьи начали увлекаться новшеством
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:57
А Мусаев разве тренер?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:19
Вести себя надо лучше. Тогда и карточек не будет.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:15
Тренеры не умеют себя вести, а об игроках и говорить нечего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:15
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