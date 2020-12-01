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Булыкин: «Верю в победу „Локомотива“»

сегодня, 11:06
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Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Зальцбургом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, верю в победу «Локомотива», уверен, что все футболисты нашей команды тоже в это верят, все с огромной мотивацией. Они понимают, что сегодня одна из самых важных игр в этом году, и нужно выполнить задачу минимум — выход в евровесну. Многое изменилось с предыдущего матча в Австрии. Ребята находятся в разной форме: есть, конечно, травмированные, есть перегруженные и уставшие.

Уверен, что на этот матч все выйдут с большой самоотдачей. Знаю это не понаслышке, знаю, что есть очень важные игры, на которые все настраиваются максимально хорошо, потому что от этой игры многое зависит. Сегодняшняя игра очень важная в плане того, куда «Локомотив» может попасть. Если учесть то, как ребята выступают в Лиге чемпионов, как она их мотивирует, то плохой игры не получится. Здесь главное, чтобы удача была на стороне «Локомотива», и чтобы они реализовали свои моменты. Всегда есть чего опасаться, но все будет зависеть от наших игроков.

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