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Моро рассказал о своей жизни в России

сегодня, 10:04

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал о своей жизни в России.

Что бросилось в глаза? В первую очередь погода. Я недавно ездил в молодёжную сборную и видел солнце, а сейчас в Москве снег. Ну и, само собой, Москва по сравнению с Загребом намного больше и пробки на дорогах масштабнее – это я с первого же дня понял.

В Москве я по большому счёту ещё нигде толком не был. После тренировок, как правило, еду домой. В выходной могу сходить со своей девушкой в «Москва-Сити» на ужин. Ещё были на Красной площади.

Напомним, что Моро стал игроком «Динамо» в августе.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:05
Николаю тут хорошо!
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