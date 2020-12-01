Моро рассказал о своей жизни в России

Полузащитник московского «Динамо» рассказал о своей жизни в России.

Что бросилось в глаза? В первую очередь погода. Я недавно ездил в молодёжную сборную и видел солнце, а сейчас в Москве снег. Ну и, само собой, Москва по сравнению с Загребом намного больше и пробки на дорогах масштабнее – это я с первого же дня понял.

В Москве я по большому счёту ещё нигде толком не был. После тренировок, как правило, еду домой. В выходной могу сходить со своей девушкой в «Москва-Сити» на ужин. Ещё были на Красной площади.