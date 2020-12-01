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Моро рассказал, почему решил перейти в московское «Динамо»

сегодня, 09:49

Хорватский полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал о своем решение перебраться в Россию из загребского «Динамо».

Я провёл пять лет в загребском «Динамо», и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского «Динамо» на ближайшие годы, о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем (заместителем гендиректора «Динамо» по спорту), и то, что он мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он сказал о том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию «Динамо» на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всё необходимое – вот почему я пришёл сюда.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:12
Изменение мышления Моро скорее всего произошло под влиянием факторов материального благополучия. В этом ничего страшного нет, естественный процесс. Динамо Загреб сейчас занимает первое место в группе Лиги Европы и является реальным претендентом на выход в евровесну. Хотелось бы чтобы Динамо Москва в следующем году повторило данное достижение с помощью Моро.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 10:09
Динамо это место для отмыва денег,не более того,сколько уже было этих проектов с целью нашуметь в ЛЧ и все это заканчивалось чуть-ли не вылетом из ПЛ.Помню тот состав,с чуть-ли не половиной бывших игроков португальской сборной....и что было дальше.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:04
Хороших результатов и здоровья
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:04
Этот уж точно с детства за Динамо!
beefs
beefs
сегодня в 10:02
у каждого свои желания, это его право...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:51
Поменял Динамо на Динамо.....:)))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:50
Удачи Моро и Динамо
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