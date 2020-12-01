Моро рассказал, почему решил перейти в московское «Динамо»

Хорватский полузащитник московского «Динамо» рассказал о своем решение перебраться в Россию из загребского «Динамо».

Я провёл пять лет в загребском «Динамо», и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского «Динамо» на ближайшие годы, о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем (заместителем гендиректора «Динамо» по спорту), и то, что он мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он сказал о том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию «Динамо» на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всё необходимое – вот почему я пришёл сюда.