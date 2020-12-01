Фомин рассказал, на кого из игроков старается равняться

Полузащитник московского «Динамо» признался, что старается быть похожим на хавбека «Барселоны» .

Тренер [Сандро Шварц] провёл индивидуальные беседы, и вот в одной из бесед он сказал, что чуть-чуть надо прибавить в мышечной массе. Сейчас начали заниматься с тренером по физподготовке, будем работать.

Бускетс мне действительно нравится, импонирует то, что он высокий, щупленький, не смотрится как футболист.

Но Висенте Дель Боске хорошо о нём сказал: «Смотришь футбол, не видишь Бускетса, а когда смотришь на Бускетса, видишь футбол». Я бы хотел, чтобы обо мне так говорили на примере «Динамо».