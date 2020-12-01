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Фомин рассказал, на кого из игроков старается равняться

сегодня, 04:24

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин признался, что старается быть похожим на хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса.

Тренер [Сандро Шварц] провёл индивидуальные беседы, и вот в одной из бесед он сказал, что чуть-чуть надо прибавить в мышечной массе. Сейчас начали заниматься с тренером по физподготовке, будем работать.

Бускетс мне действительно нравится, импонирует то, что он высокий, щупленький, не смотрится как футболист.

Но Висенте Дель Боске хорошо о нём сказал: «Смотришь футбол, не видишь Бускетса, а когда смотришь на Бускетса, видишь футбол». Я бы хотел, чтобы обо мне так говорили на примере «Динамо».

Напомним, недавно Бускетс приступил к восстановительным тренировкам после травмы колена.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:09
Бускетс хороший пример...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:49
Хорошие у него желания.
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