Шварц: «В России невероятное качество футбола»

1606808420

сегодня, 10:40

Главный тренер «Динамо» в интервью немецкому изданию Kicker рассказал о том, что он не ощущает проблем с языковым барьером между ним и футболистами клуба.

В России невероятное качество футбола, игроки очень сильны в индивидуальном плане. Языковой барьер? Мы много разговариваем, обмениваемся мнениями. Ясно одно, что если бы каждый игрок мог говорить по-немецки или по-английски, было бы, конечно, легче. Но у меня нет проблем с тем, чтобы настроить футболистов на матч.