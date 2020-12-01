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Шварц: «В России невероятное качество футбола»

сегодня, 10:40

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью немецкому изданию Kicker рассказал о том, что он не ощущает проблем с языковым барьером между ним и футболистами клуба.

В России невероятное качество футбола, игроки очень сильны в индивидуальном плане. Языковой барьер? Мы много разговариваем, обмениваемся мнениями. Ясно одно, что если бы каждый игрок мог говорить по-немецки или по-английски, было бы, конечно, легче. Но у меня нет проблем с тем, чтобы настроить футболистов на матч.

Напомним, что перед матчем 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4) Шварц поприветствовал журналистов на русском языке.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 12:12
ну а что он еще скажет, а за русский молодец...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:10
particular
particular
сегодня в 12:09
Скорее всего, сам себя успокаивает для лучшей адаптации 😉
stanichnik
stanichnik ответ Hryak Shashlyk (раскрыть)
сегодня в 12:08, ред.
Доброго Здоровья, Hryak!
Вы наверняка удивитесь, если узнаете, что зарплата Шварца в Динамо самая низкая среди всех ГТ первой десятки команд расположенных в турнирной таблице РПЛ на сегодняшний день.
alex074
alex074
сегодня в 12:05
Он или слеповат или ещё что-либо, т.к. уровень РПЛ виден невооруженным взглядом по выступлениям клубов в еврокубках, как в этом сезоне, так и в предыдущем.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:54
Там перевели некорректно. Сказал, что он поражён, какие в России невероятные зарплаты и невероятно отстойные футболисты на их фоне!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:54
Видимо ,хорошо гульнули после пинка от Ростова ! ))))
Faustello
Faustello
сегодня в 11:37, ред.
Кто дал Динамовцу броуииимонтану???
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 11:36
Качество конечно запредельное, мы это и так постоянно видим. Зачем говорить очевидные вещи?
112910415
112910415
сегодня в 11:31
наши болельщики видят ситуацию иначе !
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:31
Невероятное качество футбола - невероятно низкое...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:24
Фразы Шварца, навеянные скорее всего щедрыми зарплатными отчислениями и крупным поражением в Ростове, крайне далеки от истины. На деле мы имеем низкую интенсивность, устаревшие схемы и позор в евротурнирах. Хотя факт изучения Шварцем русского языка (надеюсь заучиванием одного приветствия дело не ограничилось) достаточно приятен и указывает хотя бы на уважительное отношение к стране, являющейся источником немалого дохода.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:14
Только в Европе почему-то сильные игроки становятся слабыми.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:02
Удивлен выводами. Без комментариев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:00
Приехал в Россию, учи русский...
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 10:41
От денег разум свело?
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