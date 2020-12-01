Шварц: «В России невероятное качество футбола»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью немецкому изданию Kicker рассказал о том, что он не ощущает проблем с языковым барьером между ним и футболистами клуба.
В России невероятное качество футбола, игроки очень сильны в индивидуальном плане. Языковой барьер? Мы много разговариваем, обмениваемся мнениями. Ясно одно, что если бы каждый игрок мог говорить по-немецки или по-английски, было бы, конечно, легче. Но у меня нет проблем с тем, чтобы настроить футболистов на матч.
Напомним, что перед матчем 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4) Шварц поприветствовал журналистов на русском языке.
Вы наверняка удивитесь, если узнаете, что зарплата Шварца в Динамо самая низкая среди всех ГТ первой десятки команд расположенных в турнирной таблице РПЛ на сегодняшний день.
Вы наверняка удивитесь, если узнаете, что зарплата Шварца в Динамо самая низкая среди всех ГТ первой десятки команд расположенных в турнирной таблице РПЛ на сегодняшний день.