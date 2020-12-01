Д. Билялетдинов: «Шансы на победу у „Локомотива“ хорошие»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Зальцбургом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Шансы на победу у «Локомотива» хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно. Дальше, чем черт не шутит, можно и из группы выйти, потому что «Атлетико» играет с «Баварией». Если «Локомотив» выиграет, то может подняться на вторую строчку. В последнем туре уже, наверное, немотивированную «Баварию» даже можно обыгрывать. Сегодня будет ключевой матч. Прекрасное ощущение, когда от какого-то матча что-то зависит, очень хорошая соревновательная составляющая футбола. Выходи, играй и выигрывай, все в твоих руках и ногах.

Надо будет организованно сыграть, «Локомотив» уже показал, что у команды организация игры в обороне на достойном уровне. Слабое место «Зальцбурга» — защита. Надо воспользоваться зонами, которые австрийцы частенько теряют и реализовывать свои моменты, потому что в обороне «Зальцбург» играет не очень хорошо.