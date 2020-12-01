Муса согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий Ахмед Муса близок к возвращению в ЦСКА.
В октябре нигериец покинул «Аль-Насср», намереваясь продолжить карьеру в АПЛ. Однако предложения от английских клубов не устроили форварда. Муса были предложены краткосрочные сделки с возможностью продления на основе достижения определённых результатов.
Кроме того, футболист имел ряд предложений из Европы и Китая, а также выгодное предложение от «Галатасарая». Турецкий клуб готов был платить Муса больше денег, чем ЦСКА, однако нападающий принял решение вернуться в московский клуб.
Ожидается, что нигериец пройдёт медобследование на следующей неделе, после чего подпишет двухлетний контракт с ЦСКА (с опцией продления ещё на один год).
https://youtu.be/nwC0j45PLIY
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Тогда и Слуцкера надо возвращать, Муса бежит только на его крики !
Тогда и Слуцкера надо возвращать, Муса бежит только на его крики !
Слышали, знаем...
Слышали, знаем...