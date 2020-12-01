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Муса согласовал контракт с ЦСКА

сегодня, 13:04

Нападающий Ахмед Муса близок к возвращению в ЦСКА.

В октябре нигериец покинул «Аль-Насср», намереваясь продолжить карьеру в АПЛ. Однако предложения от английских клубов не устроили форварда. Муса были предложены краткосрочные сделки с возможностью продления на основе достижения определённых результатов.

Кроме того, футболист имел ряд предложений из Европы и Китая, а также выгодное предложение от «Галатасарая». Турецкий клуб готов был платить Муса больше денег, чем ЦСКА, однако нападающий принял решение вернуться в московский клуб.

Ожидается, что нигериец пройдёт медобследование на следующей неделе, после чего подпишет двухлетний контракт с ЦСКА (с опцией продления ещё на один год).

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 13:57
Нигериец ищет не где лучше, а где легче и надёжнее.
шацк
шацк
сегодня в 13:56
Отличная новость для армейцев, Муса приносил много пользы клубу.
pomor45
pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 13:52
На скрип раскачиваемого кресла.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:52
Муса и Эджуке
Red blu
Red blu
сегодня в 13:47
Дождемся официального заявления от клуба!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:46
видимо аргентинский "талантище" разочаровал
Faustello
Faustello
сегодня в 13:45
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:41
    Гинер,я тя лю! СПС!
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 13:37
    Оо, неужто состоится возвращение черного дельфинёнка?)
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:37
    трудно верится
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 13:23
    толку не будет от этого парня,пустая трата денег у армейцев
    " Время покажет ", ( лозунг программы 1 канал)
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:21
    что погулял по Европе, возвращаешься?..
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:21
    Не понял !
    Тогда и Слуцкера надо возвращать, Муса бежит только на его крики !
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 13:20
    06 июня 2020 "Переговоры Вагнера Лава с ЦСКА находятся в продвинутой стадии"

    Слышали, знаем...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 13:20
    ЦСКА должна была бы предостеречь инфа "Муса были предложены краткосрочные сделки с возможностью продления на основе достижения определённых результатов. Однако предложения от английских клубов не устроили форварда."
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 13:15
    Ему бы в пару Ваню Синего , а не Федю Чалова.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 13:13
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 13:10
      Ну может быть перезагрузится и оживит это сонное царство? Было бы здорово. Заодно и земляка своего бесполезного поучит уму разуму. Правда теперь вряд ли ему кто с бровки будет орать - Мусаааа.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 13:09
      Пока не увидим Мусу с майкой ЦСКА на фотке с Бабаевым, радоваться подождем.
      DEIVID 2
      DEIVID 2
      сегодня в 13:09
      Правильно, в нормальных чемпионатах оказался не нужен.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 13:08
      Да лаааадно?🤩
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
      сегодня в 13:06
      Хочу добавить : Гинер ты просто красавчик ;)
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
      сегодня в 13:05
      Отличная новость ! Чалов задумается как не забивать голы :) Ждем возвращение Мусы)
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