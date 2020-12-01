Муса согласовал контракт с ЦСКА

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сегодня, 13:04

Нападающий близок к возвращению в ЦСКА .

В октябре нигериец покинул «Аль-Насср», намереваясь продолжить карьеру в АПЛ . Однако предложения от английских клубов не устроили форварда. Муса были предложены краткосрочные сделки с возможностью продления на основе достижения определённых результатов.

Кроме того, футболист имел ряд предложений из Европы и Китая, а также выгодное предложение от «Галатасарая». Турецкий клуб готов был платить Муса больше денег, чем ЦСКА , однако нападающий принял решение вернуться в московский клуб.