«Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Перу

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сегодня, 00:35

Полузащитник мексиканского клуба «Леон» может перебраться в РПЛ .

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN Peru, «Спартак» вступил в переговоры с агентом футболиста относительно потенциального перехода игрока. Московский клуб намерен осуществить трансфер хавбека в январе. Контракт Акино истекает летом 2021 года, что делает потенциальную сделку ещё более вероятной.

Отмечается, что ранее в приобретении Акино был заинтересован «Гремио». Бразильский клуб хотел выкупить 50% прав на футболиста за 2 млн евро, однако «Леон» ответил отказом на это предложение.

В нынешнем сезоне Акино провёл 15 матчей в рамках чемпионата Мексики, отметившись одной результативной передачей. Полузащитник имеет в своём активе 29 игр (3 гола) за сборную Перу.