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«Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Перу

сегодня, 00:35

Полузащитник мексиканского клуба «Леон» Педро Хесус Акино может перебраться в РПЛ.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN Peru, «Спартак» вступил в переговоры с агентом футболиста относительно потенциального перехода игрока. Московский клуб намерен осуществить трансфер хавбека в январе. Контракт Акино истекает летом 2021 года, что делает потенциальную сделку ещё более вероятной.

Отмечается, что ранее в приобретении Акино был заинтересован «Гремио». Бразильский клуб хотел выкупить 50% прав на футболиста за 2 млн евро, однако «Леон» ответил отказом на это предложение.

В нынешнем сезоне Акино провёл 15 матчей в рамках чемпионата Мексики, отметившись одной результативной передачей. Полузащитник имеет в своём активе 29 игр (3 гола) за сборную Перу.

Ранее капитан «Мидтьюлланда» Эрик Святченко рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ.

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dalex83
dalex83
сегодня в 01:10, ред.
Чистый опорник волнорез.. Трансфер маркет в 3 млн оценивает... При отсутствии опорников хорошее усиление
andre_can
andre_can
сегодня в 01:05
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Ты забыл, Спартаку обязательно ПЕДРО нужен. А здесь как раз дешевый Педро Хесус. Купят точно. У Федуна слабость к Педрам.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:41
    да кому он нужен
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