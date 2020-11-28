Агент Педро: «„Спартак“ — потрясающий клуб»

«Спартак» не начинал переговоры с 25-летним футболистом «Леона» . Об этом заявил агент футболиста Хорхе Арриола.

«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с «Леоном» до июня 2021 года.