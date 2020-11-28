Агент Педро: «„Спартак“ — потрясающий клуб»

«Спартак» не начинал переговоры с 25-летним футболистом «Леона» Акино Педро. Об этом заявил агент футболиста Хорхе Арриола.
«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с «Леоном» до июня 2021 года.
«Спартак» не начинал переговоры с 25-летним футболистом «Леона» Акино Педро. Об этом заявил агент футболиста Хорхе Арриола.
«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с «Леоном» до июня 2021 года.
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Это точно! Трясите СпаМ, Федун человек не жадный, из него немало бабла можно натрясти...
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Это точно! Трясите СпаМ, Федун человек не жадный, из него немало бабла можно натрясти...
Это два разных человека если что!!!
Это два разных человека если что!!!
— Я на службе, сэр.
— Значит, виски.
— Я на службе, сэр.
— Значит, виски.
Превосходная страна. Там в лесу столько диких обезьян! Они каак прыгнут!
Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
Превосходная страна. Там в лесу столько диких обезьян! Они каак прыгнут!
Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
Или как в стишках
Шел Гаврила кудрявым лесом
Бамбук Гаврила подрубал
Или как в стишках
Шел Гаврила кудрявым лесом
Бамбук Гаврила подрубал