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Агент Педро: «„Спартак“ — потрясающий клуб»

сегодня, 12:10

«Спартак» не начинал переговоры с 25-летним футболистом «Леона» Акино Педро. Об этом заявил агент футболиста Хорхе Арриола.

«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с «Леоном» до июня 2021 года.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:39
Любители чемпионата Мексики и сборной Перу, кто нибудь, что нибудь может о нем рассказать? Сильные и слабые стороны?
cska1948
cska1948
сегодня в 13:28
Агент Педро: «„Спартак“ — потрясающий клуб»
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Это точно! Трясите СпаМ, Федун человек не жадный, из него немало бабла можно натрясти...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:27
.....ну прям как дышишь))))))))))))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:16
Агент Дзюбы : «„Зенит“ — потрясающий клуб»
Байкал-38
Байкал-38 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:12
И вам не хворать!
particular
particular ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:07
Спасибо за похвалу... Просто, постарался сразу внести ясность и избавить Вас от непоправимого 😉
Байкал-38
Байкал-38 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:06
Уже посмотрели, молодец! Да и вы правы не стоит бурно реагировать, будьте спокойнее.
particular
particular ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:03, ред.
Не вижу повода для столь бурной реакции... Персонаж перуанец, играет в мексиканском клубе, через полгода заканчивается контракт, а его аген делает вид, что знает всё и вся... Что не так? 🤔
Храневец
Храневец
сегодня в 12:57, ред.
чего то курнул
Байкал-38
Байкал-38 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:57
Вы сейчас о чём? Вы о бразильце Педро Роши наверное? А тема про перуанца Акино Педро!
Это два разных человека если что!!!
andre_can
andre_can
сегодня в 12:52
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 12:44
    Главное вернуть в Спартак главного 2у !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:42
    — Джин, бренди, ром?
    — Я на службе, сэр.
    — Значит, виски.
    Добряк
    Добряк
    сегодня в 12:41
    Видимо перепутали Педров...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:40
    Федун хочет всех педросов собрать.
    nubom
    nubom
    сегодня в 12:31
    "«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали" - думаю на этом можно и закончить...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 12:30
    После того сколько Спартак отвалил за Педро Роша (со слов Каррары не меньше 18 лямов) теперь любой Педро скажет: «„Спартак“ — потрясающий клуб».
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:30
    Я тётушка Чарли из Бразилии.
    Превосходная страна. Там в лесу столько диких обезьян! Они каак прыгнут!
    Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!
    Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
    particular
    particular
    сегодня в 12:28, ред.
    Такое заявление плута говорит о его потрясающей вежливости или об утаивании факта переговоров... Да и не переподписанный контракт за полгода до его истечения - скорее, повод для поиска следующей гавани, чем для бравых лозунгов...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 12:23
    Что в Спартаке потрясного?
    Или как в стишках
    Шел Гаврила кудрявым лесом
    Бамбук Гаврила подрубал
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:23
    «„Спартак“ — потрясающий клуб», но в Европе об этом клубе никто не знает ....
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:20
    Педра,ты всё просёк правильно!!! Запомни ещё одно определяющее странное имя в этой системе-Зарема.Сгодится в карьере....
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 12:14
    Невероятный клуб)))
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