«Спартак» предложил за Акино 3,5 млн евро

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником мексиканского «Леона» Педро Акино.
Сообщается, что москвичи готовы заплатить за 25-летнего хавбека 3,5 млн евро. «Леон» же хочет получить на 1,5 млн евро больше. Уже в ближайшее время стороны должны достичь принципиальной договоренности о трансфере.
Он даже туляков обыграть не смог
Какой там Енисей
Он даже туляков обыграть не смог
Какой там Енисей
Она отвечает за рекламу газпромовских проектов
В этом году кубок соли по праву ваш
На большее вы не способны
Она отвечает за рекламу газпромовских проектов
В этом году кубок соли по праву ваш
На большее вы не способны
Зарема пытается сманить Педро в спартак
Зарема пытается сманить Педро в спартак
Сколько ещё Педро за океаном ждут...своего часа...совершить увлекательный вояж в Москву....????....чтоб воплотить свою детскую футбольную мечту....обыграть таки Енисей в Кубке далёкой страны....и вернуться через 3 месяца домой...в аренду....с почётной грамотой "Победителю ПариМатч Премьер Турнира".......
Сколько ещё Педро за океаном ждут...своего часа...совершить увлекательный вояж в Москву....????....чтоб воплотить свою детскую футбольную мечту....обыграть таки Енисей в Кубке далёкой страны....и вернуться через 3 месяца домой...в аренду....с почётной грамотой "Победителю ПариМатч Премьер Турнира".......