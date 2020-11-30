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«Спартак» предложил за Акино 3,5 млн евро

сегодня, 14:02

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником мексиканского «Леона» Педро Акино.

Сообщается, что москвичи готовы заплатить за 25-летнего хавбека 3,5 млн евро. «Леон» же хочет получить на 1,5 млн евро больше. Уже в ближайшее время стороны должны достичь принципиальной договоренности о трансфере.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:04
Столько сколько же престарелых дорогостоящих хрустальных пенсионеров мечтающих лечь в больницу в СПБ с зп 5-6 лямов и помогать Питеру в этом беспросветном позоре в Лиге Чемпионов. В среду убедишься.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:38
Руководители Леона знают, что на федуна можно развести на бабло, особенно когда речь идёт о педро
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 15:27
А кто народные тратит миллионами и брюгге с бенфикой ладу дать не может!!
brauning.86
brauning.86 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:27
Привет Малкому
Он даже туляков обыграть не смог
Какой там Енисей
brauning.86
brauning.86 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 15:25
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 15:19
    Кстати, а какова судьба турнира ПариМатчПремьер? В этом году состоится? Главный турнир сезона для спартака под угрозой срыва!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:13, ред.

    Зарема пытается сманить Педро в спартак
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 15:00
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 14:52, ред.
      Пока Газизов в Спартаке покупок можно не ждать ! Он и бесплатный сыр профукает !
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      сегодня в 14:45
      С 1го января Акино сможет вести переговоры с любым клубом, так как его контракт с мексиканским леоном закончится летом 2021. похоже устная договорённость Спартака и Акино есть ( перуанский опорник уже восхищался красно - белыми в сми как обычно делают новички любой команды) руководство леона поймёт что если не сбавит свои запросы Акино летом перейдёт в Спартак бесплатно и тогда клубы смогут договориться за трёшку чтобы все стороны выйграли в итоге. леон сможет хоть что-то заработать на игроке у которого заканчивается контракт, Спартак быстро найдёт замену Кралу, которого ждут в вест хеме и готовы хорошо заплатить за чеха. Акино переберётся в европу, получит хороший личный контракт в Спартаке и будет под присмотром селекционеров из топ - 5 европейских чемпионатов ( возраст у него отличный сейчас, как раз сделать шаг вперёд в футбольной карьере)
      nubom
      nubom
      сегодня в 14:35
      Надбавка 1,5 млн - за вредные условия....
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 14:35
      Вполне недорого стоит.
      Спагетти
      Спагетти ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 14:24
      Ну мы хоть молодых ищем и не выезжаем за счет пенсионеров Жирковых, и не покупаем малкомов по 40 лямов евро чтобы обыграть тот же Енисей;)))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 14:10, ред.
      Роша..Акино...
      Сколько ещё Педро за океаном ждут...своего часа...совершить увлекательный вояж в Москву....????....чтоб воплотить свою детскую футбольную мечту....обыграть таки Енисей в Кубке далёкой страны....и вернуться через 3 месяца домой...в аренду....с почётной грамотой "Победителю ПариМатч Премьер Турнира".......
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 14:05
      Ну хотеть можно и больше....
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