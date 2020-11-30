«Спартак» предложил за Акино 3,5 млн евро

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сегодня, 14:02

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником мексиканского «Леона» .

Сообщается, что москвичи готовы заплатить за 25-летнего хавбека 3,5 млн евро. «Леон» же хочет получить на 1,5 млн евро больше. Уже в ближайшее время стороны должны достичь принципиальной договоренности о трансфере.