«Спартак» рискует потерять Алекса Крала. Замену ищут в сборной Перу

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28 ноября 2020, 15:59

«Соккер.ру» уверен, что футболист в центр нужен – Крал послушает Чеха, а не Попова.

Игроком Тедеско интересуются в АПЛ

Не исключено влияние агента, ведь интересы Алекса представляет Карол Кисел, бывший игрок. Но это седьмая вода на киселе в мире именитых посредников, Крал – его самый ценный актив. Мечтает о его переходе, ведь у агента есть свежий трансфер Владимира Цоуфала в «Вест Хэм», и правый латераль заиграл в основе.

Причем интерес к Кралу приписали команде, где хватает славян. Есть Соучек, Цоуфал, Фабиански и Ярмоленко. Еще одним может стать Алекс? Но есть сомнения, что «молотобойцы» готовы потратить 30 млн фунтов, учитывая наличие Соучека и Райса в центре. С последним были проблемы, хотел к Лэмпарду в «Челси», но остался.

Деклан представляет иное амплуа, чем Крал или Соучек – напарники по основе сборной Чехии, что вышла в элиту Лиги Наций. И Райс круче двух чехов. У «Вест Хэма» три центральных защитника и два хавбека, третий не нужен. А поверить, что Крал нужен Мойесу в обороне, тоже сложно. Впрочем, сам интерес из АПЛ никто не оспаривает.

Еще до перехода в «Спартак» за Кралом приходили, но Федун дал больше денег. Футболиста убедили, что ему пригодится опыт в непростой для хавбеков РПЛ . Не соврали, Алекс не становится хуже, и хотя 30 млн фунтов – сумма с потолка, за 15 заберут, ведь молодой, универсальный, крепкий, высокий, с точным пасом, смело тащит мяч, редко фолит.

Недвед одобрил переход Крала в «Спартак» — слова самого Алекса. Но и Павел, и Петр Чех скажут ему одно. В 22 года, если заиграл в основе «Спартака», лучше повторить путь Видича, чем задержаться в РПЛ . Уходить надо вовремя, пока интерес горячий, а возраст увеличивает стоимость трансфера.

Новому спортивному директору «Спартака» Попову нужно убедить Крала уехать после Евро-2020? Как раз против Англии сыграет. Но все зависит от активности агента и потребностей клубов АПЛ в усилении зимой. Крал не скрывает, что хочет поиграть в Англии, а ждать лета рискованно. Неудача Чехии на Евро отбросит Алекса от мечты.

Хавбек нужен даже без потери Крала

Зобнин подстраховал в атаке, из Кокорина не получится создать идеального плеймейкера для схемы «3-4-1-2». От «десятки» на такой позиции нужно больше черновой работы, скорости и больше передач. И Бакаеву нужна зимняя передышка, до нее вряд ли Тедеско увидит Зелимхана на пике формы. Может, Тиль зря ушел?

Нет, помним о лимите, если бы Гус остался, то в заявке было бы 8 легионеров – не оставалось возможности для маневра. А так провели 15 туров, обозначили проблемы в двух фазах игры – обороне и атаке, могут сделать вывод со старым-новым директором Поповым. Есть ведь проблемы в опорной зоне.

Крал не прочь подключиться к атаке, отборы и перехваты в огромных количествах. Также отмечаем еще одну проблему, которую не решают ни Зобнин, ни Умяров, ни Крал, ни Урунов. В чемпионском сезоне Фернандо связал оборону и атаку длинными вертикальными пасами. Сейчас «Спартак» нередко упирается в чужой редут, не зная, как его обойти.

А длинный пас – решение. Так что задача найти Фернандо 2.0 осталась Попову в наследство. Не так уж важно, когда уйдет Крал, важно, чтобы «Спартак» сыграл на опережение, в отличие от эпопеи с правым защитником. О появлении нового Фернандо говорили, когда Зобнин застрял в роли правого латераля, новичок может дополнить Крала.

Педро Акино – любопытный кандидат

Каждому скауту хочется найти свой алмаз. Привезти в клуб за копейки человека, который заиграет в основе, влюбит фанатов благодаря работоспособности. Но в современном мире проще найти героя по сценарию Барриоса – и тогда придется заплатить хорошие деньги известному клубу, нежели отыскать потерянного скаутами топ-5 хавбека в Мексике.

Впрочем, «Леон» — лидер тамошнего чемпионата, Педро Акино на виду. И хотя агент Арриола опроверг переговоры со «Спартаком», ему никто не запретит обмануть. А напоминание, что у Педро контракт лишь до июня 2021 года – зацепка. Тут или желание приписать интерес, чтобы «Леон» дал новый контракт, или «Спартак» нашел нового Педро.



Предыдущего лучше не вспоминать, но этот совсем другой. Акино – разрушитель. У него мало ударов, зато есть отборы и перехваты. 25-летний перуанец не может стоить дорого, ведь с января с ним можно вести прямые переговоры, а летом будет свободным агентом. Это опорник, и если Педро Акино перейдет в «Спартак», то увидим прямой намек на быстрый уход Крала.

Судя по играм за «Леон» и сборную (Педро выступал на ЧМ -18, бывал в России), перуанец – классический цепкий хавбек из Южной Америки. Формат Барриоса с редкими попытками забить головой на стандарте, неплохими подкатами, отборами один в один и финтами на замахе. Мыслить парень умеет, чему способствуют международные матчи.

Но бесплатно хавбека заберут в середняк Серии А или Ла Лиги. «Спартаку» интересоваться никто не запрещает, тем более что у кандидата низкая зарплата – сорвет куш в Москве. Вот только борьбу за Акино легко проиграть, это дешевый лот на торгах, он точно интересен разным клубам.

Опорник не решит свежие проблемы

«Спартак» допустил ошибку, не подписав Фомина? С Зобниным могли сыграться на случай ухода Крала. Хотя как раз наличие Романа и Алекса усложняло переговоры прошлым летом. Кто пойдет в команду, где оба места в центре заняты? А вот зимой пора играть на опережение. Но не исключено, что сначала нужен плеймейкер.

Крала логично отпустить за большие деньги в АПЛ . Алекс подходит Тедеско, но одновременно не успевает за контратаками соперников, а в отдельных матчах странно теряет мяч. Молодой еще, и не чистый разрушитель по своей природе. Интерес к центральным хавбекам должен приветствоваться, но пока лишь одно место под легионера.

И для начала важно понять, где Тедеско видит Зобнина? Если выше двух хавбеков – Крала и новичка, то Акино подходит, будет разрушать. Но если Роман остается в центре, то скорее нужна «десятка». Но этот разговор дороже. Вряд ли в период, когда непонятно, кто принимает в «Спартаке» решения, сделают ставку по цене трансфера Тиля.

С Гусом не угадали, Урунов не заиграл, Кокорин — форвард, у Бакаева кризис, а Глушенков в лазарете. У «Спартака» ведь неслучайно 1 победа в последних 5 матчах. Не хватает последнего паса и командных моментов. В дерби с «Динамо» у трио атаки и вышедшего Бакаева ни одного точного удара по воротам.

Эту проблему Акино не решит, только подстрахует в защите, с Кралом или без него. Можно сделать вывод: если брать чистого опорника, то зимой пора искать Урунову клуб для аренды и закрывать вторую позицию – плеймейкера. Или же найти «два в одном», но тогда новичком будет не Педро Акино и за большие деньги.