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Генич: «„Зальцбург“ заставит „Локомотив“ играть по максимуму»

сегодня, 15:07
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Зальцбург» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если вы смотрели матчи «Зальцбурга» против «Баварии», то согласитесь, что команда играла очень смело. Особенно в Мюнхене, где она хоть и проиграла со счетом 1:3, но создала огромное количество моментов. Если бы не Нойер, то «Зальцбург» мог бы и не уступить в той встрече. «Зальцбург» — это смелая, агрессивная и где-то безбашенная команда. 2:2 в Австрии не должны вводить в заблуждение, что с этим «Зальцбургом» легко и просто в домашней встрече, поэтому «Зальцбург» заставит «Локомотив» играть по максимуму.

Сложно нынешнему «Локомотиву» с его графиком и тем, как он перелетал из Мадрида, плюс поездка в Грозный, которая отняла много сил, и потеря Антона Миранчука. Вместе в сборной были — Алексей заболел ковидом, а про Антона говорят, что просто простуда. Согласитесь, что-то утаивают. Без Миранчука, без созидательной игры железнодорожникам против «Зальцбурга» будет тяжело.

Хотелось бы выглядеть патриотом и верить в благоприятный результат для «Локомотива», но, честно говоря, нынешний «Зальцбург» и то, что я видел в игре против «Баварии», как-то настраивает на не совсем позитивный результат. Особенно когда дело касается решающих матчей, то клубы РПЛ все время прячут свои лучшие качества куда-то в угол и потом посыпают голову пеплом.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:36
У всех четырёх наших команд последние шансы за что-то зацепиться. Причём соперники как раз по зубам. В смысле, не подарок, но и не безнадёга совсем. Нужно попытаться сыграть на максимуме, Терять то всё равно нечего, кроме собственных цепей.
Так что желаю нашим командам одержать первые победы в еврокубках...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:14
Генич: «„Зальцбург“ заставит „Локомотив“ играть по максимуму»
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Кто бы заставил Генича, болтать по минимуму?!?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:08
Это будет зависеть от настроя игроков Локо.
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