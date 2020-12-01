Генич: «„Зальцбург“ заставит „Локомотив“ играть по максимуму»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Зальцбург» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если вы смотрели матчи «Зальцбурга» против «Баварии», то согласитесь, что команда играла очень смело. Особенно в Мюнхене, где она хоть и проиграла со счетом 1:3, но создала огромное количество моментов. Если бы не Нойер, то «Зальцбург» мог бы и не уступить в той встрече. «Зальцбург» — это смелая, агрессивная и где-то безбашенная команда. 2:2 в Австрии не должны вводить в заблуждение, что с этим «Зальцбургом» легко и просто в домашней встрече, поэтому «Зальцбург» заставит «Локомотив» играть по максимуму.

Сложно нынешнему «Локомотиву» с его графиком и тем, как он перелетал из Мадрида, плюс поездка в Грозный, которая отняла много сил, и потеря Антона Миранчука. Вместе в сборной были — Алексей заболел ковидом, а про Антона говорят, что просто простуда. Согласитесь, что-то утаивают. Без Миранчука, без созидательной игры железнодорожникам против «Зальцбурга» будет тяжело.