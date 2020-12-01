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Кабелла: «Мы настроены на победу, хотим показать, на что способны»

сегодня, 14:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб РеннРеннЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

Я плотно слежу за французским чемпионатом. «Ренн» хорошо себя показал в прошлом сезоне. Они хорошо начали этот, сейчас преодолевают спад, это нормально. Наша задача — воспользоваться этим завтра. «Ренн» является очень сильной командой, но этот спад может пойти на пользу. Мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами.

Что касается атмосферы, мы настроены решительно. Наша задача — это как можно быстрее одержать победу. Мы это прекрасно понимаем. Нам нужно спасти первую часть чемпионата. Нет никаких упаднических настроений. Мы настроены на победу, хотим показать, на что способны.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:58
Что так настроены это уже хорошо...теперь нужно выйти и выиграть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:55
Всегда настроены на победу.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:55
Удачи и хорошей игры
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