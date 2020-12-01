Николич: «Было чувство, что можем забить второй гол»

Наставник «Локомотива» рассказал о поражении от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пробовали перестроить команду. У нас есть проблемная позиция опорника и полузащитника. Пробовали играть с тремя нападающими вверху, но ничего не получилось. У нас был момент после углового, удар Зе Луиша. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Был тяжёлый результат — 0:2, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол.