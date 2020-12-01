ГлавнаяНовости

Николич: «Было чувство, что можем забить второй гол»

вчера, 23:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о поражении от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пробовали перестроить команду. У нас есть проблемная позиция опорника и полузащитника. Пробовали играть с тремя нападающими вверху, но ничего не получилось. У нас был момент после углового, удар Зе Луиша. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Был тяжёлый результат — 0:2, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол.

Все новости
Губерниев: «Наш футбол в убогом состоянии»
Вчера, 23:20 Комментарии23
Федун: «У нас нет проблем с Газизовым»
Вчера, 23:13 Комментарии11
Писарев: «„Локомотиву“ надо ориентироваться на третью строчку в ЛЧ»
Вчера, 20:34 Комментарии10
Смородская: «„Зальцбург“ - очень сильная команда»
Вчера, 17:50 Комментарии20
Сенников: «„Локомотиву“ сегодня будет непросто»
Вчера, 17:22 Комментарии8
Магнуссон: «Ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами»
Вчера, 16:45 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:50
Все ждали второй гол... Но!
viv
viv
сегодня в 00:26
Кричали что Локо достойно играет в группе и тут одной игрой с Зальцбургом все и сразу перечеркнули.
Killofwrath
Killofwrath ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:23
потому что на поле был полу-дубль, центр поля так подавно, в обороне монстр Райковича (уровень ПФЛ)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:04
А у меня теперь чувство, что я смотрю по выходным самую убогенькую лигу мира.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:00
Ну вот почему с Баварией и Атлетико играли очень дисциплинированно, а тут полное безобразие??? Неужели надеялись легко с Зальцбургом разделаться? Так ужасно играли в обороне, что просто слов нет. Три пустили и еще пяток могли пустить. Что то сразу пошло не так. В атаке просто плохо сыграли . Да и к Николичу много вопросов. Надо было парочку пропустить, чтобы понять , что со стартовым составом вышла полная промашка. Ну , а когда вышли лидеры , то пришлось раскрываться, чем прекрасно воспользовались гости.
Заслуженное поражение. Жаль.
Всем здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Повезло, что всего 3 пропустили))) да и с пенкой тоже фартануло)
youtomee
youtomee
вчера в 23:56
"было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол." - эта объяснение вот прям четко отражает выступления всех наших команд в европе, можно к любому матчу подставлять, только количество голов менять. И для сборной подойдет:
"Было чувство, что все-таки сможем забить первый, но пропустили пятый"
mangox23
mangox23
вчера в 23:54
а ведь букмекеры не ошиблись)
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 23:51
Было чувство в первом тайме, что Локо 10-ку пропустит.
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 23:48
Мурило забыли спросить.... план на игру у него был конкретней чем ваш.))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Счастье вдруг в тишине
Постучало в двери.
Неужели ты ко мне,
Верю и не верю.
Говорю:"Заходи".
А оно взмолилось:
"Дорогой , извини,
Дверью я ошиблось".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100