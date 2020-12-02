Нагорных: «Мещеряков был переизбран главой совета директоров месяц назад»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном уходе Анатолия Мещерякова с поста главы совета директоров.
Анатолий Анатольевич — председатель совета директоров на сегодняшний день. Выборы председателя совета директоров прошли чуть более месяца назад. Председатель избирается сроком на один год. На сегодняшний день оснований для пересмотра этого решения нет.
Жаль болельщиков команды, которые верили , что команда опять будет бороться за самые высокие места. А в итоге пока сезон получается очень невыразительный. Если еще и Антона продадут, то будет совсем плохо.
Всем здоровья.
Жаль болельщиков команды, которые верили , что команда опять будет бороться за самые высокие места. А в итоге пока сезон получается очень невыразительный. Если еще и Антона продадут, то будет совсем плохо.
Всем здоровья.