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Нагорных: «Мещеряков был переизбран главой совета директоров месяц назад»

02 декабря 2020, 10:17

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном уходе Анатолия Мещерякова с поста главы совета директоров.

Анатолий Анатольевич — председатель совета директоров на сегодняшний день. Выборы председателя совета директоров прошли чуть более месяца назад. Председатель избирается сроком на один год. На сегодняшний день оснований для пересмотра этого решения нет.

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Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 11:37
Мещеряков и Кикнадзе - это залетные товарищи, которые больше пекутся о своем благополучии. Странные и совсем непонятные трансферы сказываются на результатах команды. Лидеров продают , а им на замену приходят игроки, которые явно не соответствуют амбициям клуба. Команду лихорадит , результаты не радуют , а с этих двух товарищей, как с гуся вода. Вся ответственность за невыразительный сезон лежит на них.
Жаль болельщиков команды, которые верили , что команда опять будет бороться за самые высокие места. А в итоге пока сезон получается очень невыразительный. Если еще и Антона продадут, то будет совсем плохо.
Всем здоровья.
112910415
112910415
02 декабря в 11:20
он чувствовал, он знал ! )
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 11:16
На станции товарная все удовлетворены.
ermak6848
ermak6848
02 декабря в 11:05
Это всё подковёрные игры, которые просто мешают развиваться футболу в фк " ЛОКОМОТИВ "....
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 10:31
Лучше сразу как Путина обнулевали.
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 10:30, ред.
да понятно что волдырь сам по себе не рассосётся. их в месте с грузинским чирём только хирургическим вмешательством убрать можно.
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