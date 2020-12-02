Нагорных: «Мещеряков был переизбран главой совета директоров месяц назад»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном уходе Анатолия Мещерякова с поста главы совета директоров.

Анатолий Анатольевич — председатель совета директоров на сегодняшний день. Выборы председателя совета директоров прошли чуть более месяца назад. Председатель избирается сроком на один год. На сегодняшний день оснований для пересмотра этого решения нет.