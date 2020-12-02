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Канунников: «Для Черчесова нет авторитетов и лидеров»

02 декабря 2020, 10:35

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал об опыте работы в «Амкаре» под руководством Станислава Черчесова.

Он очень требовательный. Если есть задачи – выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия футболистов от матча к матчу отличались; выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать. Черчесов объяснял очень подробно, разжёвывал тактику, и если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всё подмечал, поэтому все выжимали из себя максимум, не могли расслабиться даже на разминке.

Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни – устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, нужно смотреть на него». Тот ответил: «Ещё насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.

Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведёт по отношению к партнёрам, огрызается или не выполняет тренерские установки, то не играет и отправляется в дубль. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль.

Ранее Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените».

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Все комментарии
alex074
alex074
02 декабря в 14:13
Конечно же нет авторитетов для Усатого чабана...все в его отаре равноправные барашки, только есть три любимчика: 74р, старичок Жирок и вратарь не русско-бразильский...
nikoladolgov
nikoladolgov
02 декабря в 12:35
Похоже что Канунникову денег не хватает в Самаре, вот и несет полную чушь и про Зенит и про сборную ...
Caniggia
Caniggia
02 декабря в 12:03
Два слова - самодур и физрук! Только с тех пор он стал ещё тупее, циничнее и высокомернее, а мания величия переросла с первой стадии на необратимую хроническую, неизлечимую.
112910415
112910415
02 декабря в 11:16
как Зидан, только круче малость !
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 11:15
То есть,полный самодур!!! А вот лучшие руководители коллективов разного уровня(и в разный период развития страны) руководствовались другим :Творческим потенциалом работника и его полезностью для дела.Хучь Суворов,хучь Пётр Первый,хучь Королёв.Даже Путин придерживается правила :Месть должна подаваться к столу холодной.Понятны истоки "успеха" всей тренерской карьеры усатого австрияка.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 11:06
Между Черчесовым и Дзюбой много общего - ни к ком из них нельзя поворачиваться спиной.
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 10:47
А как же Деревяшкин
drug01
drug01
02 декабря в 10:43
Он считает себя самым главным....
viv
viv
02 декабря в 10:37
Физрук он и в Африке физрук.
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