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Рыбус: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы отобрать очки у „Баварии“»

02 декабря 2020, 12:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ощущаем злость, все расстроены из-за того, что хотели победить, но не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали — соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, но пошли вперед. Немного поменяли схему, игра стала лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. Потом уже всем было тяжело собраться и доиграть этот матч.

Как игра показала, думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чем-то другом. Даже нет слов. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.

Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и первый матч в Австрии показал, что с ними можно играть. Но вчера что-то не сработало, нужно проанализировать матч и посмотреть, какие ошибки мы делали. Но два гола точно сами себе точно привезли. Конечно, верить нужно до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хороший матч против «Баварии» и взять очки.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
03 декабря в 22:36
Смешно,) Не дай небеса, чтоб вам так фартануло, уж лучше сделать шаг назад в нынешнем положении
An Jo
An Jo
02 декабря в 14:55
Ахахахахахаха. Вчера уже отобрали.
112910415
112910415
02 декабря в 14:00
да, против Баварии значительно легче играть ...
anfield1984
anfield1984
02 декабря в 13:59
Наша тема, отобрать ненужное, а потом праздновать это событие пару недель и лет пять вспоминать
Juve14
Juve14
02 декабря в 13:38
Как это незнаешь в чем проблема? Вы не уровень Европейских лиг, слишком медленно думаете и двигаетесь на поле, с мячом распорягатся не умеете, нет ни командной техники ни индивидуальной, это же очевидно.
Врятли даже у второго состава не мотивированной Баварии у вас есть хоть шансик на успех
alexamit
alexamit
02 декабря в 12:51
Паровозные кочегары!Это уже даже и не смешно!!!
За адекватность
За адекватность
02 декабря в 12:41
Ну это мы могем. Проиграть, потом рассказать, что в следующем матче костьми ляжем, но не посрамим, опять проиграть, опять рассказать, что пока шансы есть будем сражаться до последнего. Потом оказаться на щите и поведать, что в следующем сезоне всех порвем и так по кругу. Понятно, что ему задали вопрос, он ответил. Ну оно то конечно лучше бы как в пословице "больше дела, меньше слов". Как всегда личное мнение.
viv
viv
02 декабря в 12:36, ред.
Рыбус, это уже не смешно.
Killofwrath
Killofwrath
02 декабря в 12:35
Один из тех, кто действительно бился
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