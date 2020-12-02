Рыбус: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы отобрать очки у „Баварии“»

Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ощущаем злость, все расстроены из-за того, что хотели победить, но не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали — соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, но пошли вперед. Немного поменяли схему, игра стала лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. Потом уже всем было тяжело собраться и доиграть этот матч.

Как игра показала, думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чем-то другом. Даже нет слов. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.

Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и первый матч в Австрии показал, что с ними можно играть. Но вчера что-то не сработало, нужно проанализировать матч и посмотреть, какие ошибки мы делали. Но два гола точно сами себе точно привезли. Конечно, верить нужно до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хороший матч против «Баварии» и взять очки.