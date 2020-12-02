Кэмпбелл: «Пепе ждёт большое будущее в „Арсенале“»

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл уверен, что форварда «канониров» ждет большое будущее в клубе.

Я не думаю, что они допустили ошибку при его подписании, совсем нет. Микель Артета хочет работать с ним. Я думаю, что у него большое будущее в клубе, потому что он очень талантливый игрок.

Он сделал несколько вещей, которые были не совсем правильными, одна из них — поступок в матче с «Лидсом». Сейчас он страдает, потому что не может помочь команде в Премьер-Лиге, но он вернется лучше.

Если повезет, все будет хорошо, когда он вернется.