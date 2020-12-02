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Кэмпбелл: «Пепе ждёт большое будущее в „Арсенале“»

02 декабря 2020, 16:32

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл уверен, что форварда «канониров» Николя Пепе ждет большое будущее в клубе.

Я не думаю, что они допустили ошибку при его подписании, совсем нет. Микель Артета хочет работать с ним. Я думаю, что у него большое будущее в клубе, потому что он очень талантливый игрок.

Он сделал несколько вещей, которые были не совсем правильными, одна из них — поступок в матче с «Лидсом». Сейчас он страдает, потому что не может помочь команде в Премьер-Лиге, но он вернется лучше.

Если повезет, все будет хорошо, когда он вернется.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 21:39
По его игре этого не скажешь
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 17:21
Ещё вилами по воде писано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 16:37
Хочется верить в это...
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