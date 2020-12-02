Боярский: «Думаю, „Зенит“ будет набирать, а „Спартак“ терять в РПЛ»

Народный артист РФ , болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

«Спартак» обязательно отвалится, до конца красно-белые не смогут продержаться. В какой-то момент у них начнется серия поражений. Думаю, «Зенит» будет набирать, а «Спартак» терять. У ЦСКА достаточно ровная позиция, но «Зенит» все равно будет лидировать.

Что касается разговоров об отставке тренера, я полностью поддерживаю Семака.