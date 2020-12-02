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Боярский: «Думаю, „Зенит“ будет набирать, а „Спартак“ терять в РПЛ»

02 декабря 2020, 16:43

Народный артист РФ, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Спартак» обязательно отвалится, до конца красно-белые не смогут продержаться. В какой-то момент у них начнется серия поражений. Думаю, «Зенит» будет набирать, а «Спартак» терять. У ЦСКА достаточно ровная позиция, но «Зенит» все равно будет лидировать.

Что касается разговоров об отставке тренера, я полностью поддерживаю Семака.

Ранее Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» — «Брюгге».

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
03 декабря в 13:42
«Думаю, „Зенит“ будет набирать, а „Спартак“ терять в РПЛ» это про ДЕНЬГИ ...)))
quinn-se
quinn-se
03 декабря в 12:12
Кто бы что ни говорил, но на самом деле Зенит - единственный российский клуб, который своим выступлением в ЛЧ по настоящему порадовал болельщиков по всей стране. Браво!!!))
Альфи
Альфи ответ VV V (раскрыть)
02 декабря в 21:57
Да не носит он уже шляпу... ему корона мешает....
VV V
VV V
02 декабря в 21:56
Похоже, что М.С. Боярскому стала жать шляпа, которая сдавила мозг.
протон1
протон1 ответ Lu4nik (раскрыть)
02 декабря в 21:40
самая лучшая клава что я видел за всю жизнь. это фирма Oklick . её в продаже уже нет. лет 10 назад были они. черная . и кайма оранжевая по краям. и тонкая . но тяжелая . разбирал её чинил раз. там пластина еще металическая внутри оттого и массивная и удобная . нажим классный. эти новые что выходят туфта . е маеё. да что это такое?.
протон1
протон1 ответ Lu4nik (раскрыть)
02 декабря в 21:36, ред.
клянусь родной мамой что там сон клава.могу снять на видео и выслать . если контакт скинешь. или скрин шот. ваще дурдом. там стрелка на клаве. как у бекспейш. и когда её нажимаю комп в сон уходит. я 25 лет с компами вожусь . окончил курсы . у меня в 95 году был первый комп. но такого я не видел. я хочу словать уже клавиатуру. новую куплю её сломаю топорорм. я темноте когда печаттаю случайно западаю на клаву. и все. комп уходит и приходится дергать мышь или тычить клавиатуры .в ДНС я его брал за 400 рублей вроде.
Lu4nik
Lu4nik ответ протон1 (раскрыть)
02 декабря в 21:32
клавишу выдерни, которая "сон", а вообще ты УВЕРЕН, что там именно сон? там backspace должен быть
TihonAlt
TihonAlt ответ Gahi (раскрыть)
02 декабря в 21:09, ред.
Не он ли сказал, что решал болеть за Тосно?
Супервайзер
Супервайзер
02 декабря в 21:06
По профессии Боярский актер, а по жизни он клоун. Спасибо, в очередной раз насмешил.
Альфи
Альфи
02 декабря в 20:49
.... Не знаю что там со Спартаком будет, а пока отваливается твой Зенит
протон1
протон1
02 декабря в 20:36
будь проклят тот дизайнер который мою клавиатуру компа создал. каким нужно быть дураком что бы над энтер клавишей сделать клавишу "сон для компа?. я уже сколько раз комп на сон отправляю.
протон1
протон1
02 декабря в 20:34
думал думал да в супчик попал)
Gahi
Gahi
02 декабря в 20:32
Михаил Боярский замечательный артист, который прекрасно играет свою роль эксперта своей любимой команды. Нужно дать ему должное в какой бы форме команда Зенит не находилась, и на каком бы месте она не была в турнирной таблицы, он всегда будет видеть Зенит на первом месте. Но не удивительно что многие болельщики думают совсем по другому, и будут абсолютно правы что Зениту нужно многое исправлять как в игровой так и бытовой дисциплины, чтобы быть сильнее других. Последние результаты команды  в этом ещё больше убеждают, может после игры с Брюгге команда Зенит сможет убедить нас в обратном. Удачи
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 20:26, ред.
Боярский:"Зениту надо забыть про ЛЧ и переключиться на РПЛ.")))
ArgonS
ArgonS
02 декабря в 20:16
Седьмое место не потеряешь.
МапС
МапС
02 декабря в 19:54
Под шляпой уже давно нечему думать, а из под усов несётся только бред.
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 19:29
Мне Михал Сергеич напомнил Смородскую , которая тоже вывезла сегодня)))Спасибо админам , что не дают скучать , но иногда перебор бывает с такими эксперДами)
denmig
denmig
02 декабря в 19:28
Треуголка - Зенит выйдет из группы налегке! Как минимум второе место! Хохохо тысяча 4ертей !
sv_1969
sv_1969 ответ Я на стреме (раскрыть)
02 декабря в 19:25
Шляпа знает!Скоро Вилков выйдет)))
4RT
4RT
02 декабря в 18:59
У питерского Абрама - одна программа...
Petergoff
Petergoff ответ Я на стреме (раскрыть)
02 декабря в 18:39
Роза.
112910415
112910415
02 декабря в 18:39
может быть всякое, и такое тоже ...
но отметим с любопытством : данный болельщик не хочет победы Зенита в сегодняшнем матче !
LOpp
LOpp
02 декабря в 18:37
По живём, увидим
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 18:35, ред.
ну что вы на человека напали. народный артист хорошо может разбираться только в вине и женщинах .....ну возможно шарф слегка ему надавил..
Tostao
Tostao
02 декабря в 18:19
Фразу про поддержку Семака можно было поставить в начале фантазий и дальше уже не читать.
za logiku
za logiku ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 18:18
в таком точно не будет) за 5 игр - 8 очков!
будет больше только)))
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 18:03, ред.
Ну всё,как Мишка сказал,так и будет! Всю политику будем проводить через чрезвычайно упитанного и важного для страны государственного думского деятеля-талантливого сына своего отца.Блин,там целые семьи прописались :Жирики,Боярки...
Пердивбург
Пердивбург ответ particular (раскрыть)
02 декабря в 17:54, ред.
Совершенно с вами согласен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 17:42
Спартак только-только поспевает за заезженными в еврокубках Зенитом и ЦСКА. Что будет, когда они освободятся (верю до последнего в удачу, но могут повылетать)?
Будет игра в равных условиях, и вот тут и посмотрим, кто чего стОит. Лишь бы вирус не внёс свои поправки и не скомкал весну, как в этом году.
Остаётся надеяться на лучшее...
Caniggia
Caniggia
02 декабря в 17:41
Сегодня он опять за Зенит и поливает своими фекалиями Спартак, значит настрой боевой, оптимистичный и значит стакан-другой уже залудил.
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