Боярский: «Не нужна нам никакая евровесна. У нас прекрасная русская зима»

Народный артист РФ , болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов петербургской команды против «Брюгге».

Нет никаких оптимистических ожиданий перед этой игрой. Сам матч я пропущу, у меня сегодня спектакль. Я считаю, что «Зениту» нужно сконцентрироваться на чемпионате, не нужна нам никакая евровесна. У нас прекрасная русская зима, так что давайте сосредоточимся на РПЛ .