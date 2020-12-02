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Боярский: «Не нужна нам никакая евровесна. У нас прекрасная русская зима»

02 декабря 2020, 16:08
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Народный артист РФ, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов петербургской команды против «Брюгге».

Нет никаких оптимистических ожиданий перед этой игрой. Сам матч я пропущу, у меня сегодня спектакль. Я считаю, что «Зениту» нужно сконцентрироваться на чемпионате, не нужна нам никакая евровесна. У нас прекрасная русская зима, так что давайте сосредоточимся на РПЛ.

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Все комментарии
Артур Пирожков 1
Артур Пирожков 1
03 декабря в 08:41
Нужно сконцентрироваться на чемпионате ? Чтобы снова выйти в лигу чемпионов,и снова опозориться? Это хотел сказать Боярский?... Просто я не вижу перспектив и в дальнейшем для этой команды. Мне кажется руководство Зенита все устраивает. Главное выиграть чемпионат. А лига чемпионов, как получится уже....
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
03 декабря в 00:49
Кому то нравится ездить на бмв или ауди, кому то и лада симпатична. Я выбираю качество и шоу, которое российские клубы не показывают
tims
tims
03 декабря в 00:03
Странный оптимизм плeшивoго. Или Вилков уже зимой возвращается судить в РПЛ?..
beloff
beloff
02 декабря в 23:55
вот у нас есть такой дедушка Ловчев, забудет таблетки выпить и понесло его, только вот у питерских таких дедушек несколько, Орлов, Дэартаньян, молодой Володька, вечно несущий ахинею Буланов, ахх сколько их
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 декабря в 21:57
    firewing
    firewing
    02 декабря в 21:46
    Миша, играй в снежки, а мы лучше АПЛ посмотрим.
    311
    311
    02 декабря в 20:49
    Такой он глор! А если и зима не зайдет, пойдет за Сочи топить!)
    Альфи
    Альфи
    02 декабря в 20:44
    Как там было в басне "Лиса и виноград" - ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ!
    протон1
    протон1
    02 декабря в 20:32
    боярский курнул что ли?. раздает комменты везде
    oFANATo
    oFANATo
    02 декабря в 20:32, ред.
    Боярский, а зачем зениту сконцентрироваться на РПЛ и забить на евровесну?
    Занять первое место с админресурсом?
    Что бы потом в ЛЧ опять забить? И снова сконцентрироваться только на РПЛ?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
    02 декабря в 20:13
      Союзник противников
      Союзник противников
      02 декабря в 20:11
      Не-не,побарахтайтесь в ЛЕ,на радость конкурентам в РПЛ.
      Backwoods
      Backwoods
      02 декабря в 19:59
      Дед, ты чего? Опять таблетки забыл выпить?
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      02 декабря в 19:41
      Наша зима теперь это грязь и лужи...
      batog
      batog
      02 декабря в 19:09
      Правильно,Миша! "Таити, Таити... Нас и здесь не плохо кормят !!!"
      4RT
      4RT
      02 декабря в 19:01
      А мы бельгийский водевиль поглядим!😁
      a3r3v3
      a3r3v3
      02 декабря в 18:48
      Каждому своё. Зениту - пропускать голы в Бельгии,Боярскому - пропускать литрушку после спектакля в России
      112910415
      112910415
      02 декабря в 18:42
      как интересно - он явно хочет поражения Зенита, а как ещё понять ?!
      An Jo
      An Jo
      02 декабря в 18:12
      ну вот. хоть кто то тут реалист)
      nubom
      nubom ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
      02 декабря в 18:12, ред.
      Я согласен в том, что не нужно жить одним футболом и за@ирать мозги другим, которым он надоел....
      cska vperiod
      cska vperiod
      02 декабря в 17:56
      Да, миха точно нажрался и наверное с геной на пару.
      112910415
      112910415
      02 декабря в 17:51
      да он прямо революционер !
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      02 декабря в 17:42
      Боярский сразу после жеребьевки заявил, что на выход из группы у Зенита шансов ноль. И оказался прав. А ведь еще недавно оптимизм по поводу Зенита у него зашкаливал. Но уж если многолетний болельщик не верит в команду, значит что то в Зените идет не туда. После жеребьевки большинство сходилось во мнении , что Зениту повезло. А вышло все наоборот : повезло соперникам Зенита. С чем связаны неудачи пусть разбирается руководство, но что то наверняка поменять придется....или кого то.
      Болеем за наших без особого энтузиазма.
      Всем здоровья.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ ТТ (раскрыть)
      02 декабря в 17:35
      .
      55psb66
      55psb66
      02 декабря в 17:30
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        02 декабря в 17:29
        Амбиции Мушкетера ожидаемо скукожились( а здесь сравнения приводить не буду) до скромного чемпионата РПЛ. Явно акционеры Газпрома рассчитывали не не подобные достижения, вкладывая сорок лямов в Малкома, приобретая Ловрена и Вендела. А если с таким составом в первенстве области сыграть и выносить всех с двухзначным счетом, будет ли Михаил на вершине блаженства от качества игры и гениальности тренерской мысли Семака?
        ТТ
        ТТ
        02 декабря в 17:27
        Кот сказал " не вкусная рыбка",когда не смог ее поймать!
        alexgurzan
        alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
        02 декабря в 17:20
        .
        Узбагойся
        Узбагойся
        02 декабря в 17:18
        Весной всё изменится. Побеждают те, у кого короче юбка, а не красивее шубка!)
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        02 декабря в 17:09
        Самая что ни на есть прекрасная реклама Зениту и пояснение сути его "успехов" в РПЛ. Лучше там, где все схвачено.
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