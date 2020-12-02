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Бородюк: «Наши команды уступают в скорости в ЛЧ»

02 декабря 2020, 15:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал поражение «Локомотива» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов от «Зальцбурга» (1:3).

Как я и говорил до и игры, решающим фактором оказались кондиции команд. Тренер «Зальцбурга» подтвердил это после игры, отметив, что они выиграли в беге. Плюс он сказал о единоборствах. Это и были основными моментами, которые принесли победу австрийцам.

В этом году из-за пандемии у клубов по-разному складывается в еврокубках. Кто-то вылетает, кто-то идет вперед. Наши команды уступают в скорости. Это значит, что нам нужно в селекции больше смотреть на скоростных футболистов, чтобы увеличить интенсивность нашего чемпионата. Это требование современного футбола.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
02 декабря в 16:29
О,еще один догадался...)))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 16:14
Я бы отметил, что превзошли не сколько в скорости бега по полю, а в скорости комбинаций и футбольного мышления (вот здесь отставание гораздо сильнее пугает). А по поводу спринтов и единоборств, можно ситуацию подправить при помощи более тщательного подхода к физической подготовке, так как без данного компонента практически ни в одном виде спорта успехов не достичь (исключая шахматы и подобное). А по селекции самых быстрых надо в легкую атлетику набирать.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 16:10
Давно уже известно что наших пешеходами считают.
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 15:57
У нас получается чемпионат среди черепах проводится.
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