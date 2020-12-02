Бородюк: «Наши команды уступают в скорости в ЛЧ»

Российский тренер прокомментировал поражение «Локомотива» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов от «Зальцбурга» (1:3).

Как я и говорил до и игры, решающим фактором оказались кондиции команд. Тренер «Зальцбурга» подтвердил это после игры, отметив, что они выиграли в беге. Плюс он сказал о единоборствах. Это и были основными моментами, которые принесли победу австрийцам.

В этом году из-за пандемии у клубов по-разному складывается в еврокубках. Кто-то вылетает, кто-то идет вперед. Наши команды уступают в скорости. Это значит, что нам нужно в селекции больше смотреть на скоростных футболистов, чтобы увеличить интенсивность нашего чемпионата. Это требование современного футбола.