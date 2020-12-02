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Канчельскис: «Было бы лучше, если бы Погба ушел из МЮ»

02 декабря 2020, 15:14

Бывший фаворит «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что хавбек МЮ Поль Погба должен перейти в другой клуб, если он не совсем счастлив в своем нынешнем положении.

Погба всегда говорит об уходе из «Манчестер Юнайтед», поэтому по мне было бы лучше, если бы он просто ушел.

Если ты каждый раз говоришь: «мне это не нравится, я хочу уйти», тогда просто уходи. Вперед. Без проблем.

Конечно, [Мино] Райола (агент игрока — прим.) — это огромная проблема. Он всегда говорит, что Погба не счастлив в «Манчестер Юнайтед».

Если вы хотите приехать и играть за «Манчестер Юнайтед», вам нужно открыть свое сердце, играть на 100 процентов. Это позор, потому что Погба — великий игрок.

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Все комментарии
hoper
hoper
02 декабря в 20:56
Капитан очевидность ёлки зелёные.На эту тему разве только пингвины в Антарктиде не кудахтали.Проснулся Андрюшка.Заодно и про Манчестер Сити расскажи,ты ведь и там успел поиграть
ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 16:11
Ещё один специалист по МЮ
ДСА
ДСА
02 декабря в 15:57
За те деньги, что за него просят, никто и брать его не хочет.
Ice van Reed
Ice van Reed
02 декабря в 15:52
Андрей Канчельскис прав на 100% нытьё Погба не ему в плюс не идёт, не клубу, не к коллективу
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
02 декабря в 15:51
Как раз именно Моур был против Погба, это Эд с Глэйзерами ему навязали, покупали имя.Вот теперь пусть Глэйзеры и расхлёбывают!!!
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 15:19
Моур один шлаг набрал и слился))
Cat01
Cat01
02 декабря в 15:18
Все может быть
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 15:18
Бывший фаворит??))
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