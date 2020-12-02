Канчельскис: «Было бы лучше, если бы Погба ушел из МЮ»

Бывший фаворит «Манчестер Юнайтед» считает, что хавбек МЮ должен перейти в другой клуб, если он не совсем счастлив в своем нынешнем положении.

Погба всегда говорит об уходе из «Манчестер Юнайтед», поэтому по мне было бы лучше, если бы он просто ушел.

Если ты каждый раз говоришь: «мне это не нравится, я хочу уйти», тогда просто уходи. Вперед. Без проблем.

Конечно, [Мино] Райола (агент игрока — прим.) — это огромная проблема. Он всегда говорит, что Погба не счастлив в «Манчестер Юнайтед».

Если вы хотите приехать и играть за «Манчестер Юнайтед», вам нужно открыть свое сердце, играть на 100 процентов. Это позор, потому что Погба — великий игрок.