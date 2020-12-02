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Ганчаренко: «Давление? Это вполне обыденная ситуация»

02 декабря 2020, 14:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Давление? Это вполне обыденная ситуация — ощущение давления со стороны болельщиков и прессы. Это та ситуация, с которой мы должны справляться каждодневно. Не могу сказать, что мы думаем, что не выиграли несколько матчей, но тенденция у всех наших клубов неприятная, на самом деле. Сейчас тот случай, когда мы все должны задуматься, почему столько матчей не выигрываем. И если мы говорим о рейтинге чемпионатов, где мы находимся ниже ведущих клубов Португалии, мы начинаем проигрывать командам ниже нас. Это плохая тенденция и нужно стараться исправить это как можно быстрее.

Что касается команды, мы мониторим состояние каждого футболиста ежедневно, и сравнивая с прошлыми сезонами по количеству спринтов и общей работы, выглядим хорошо. Та сила, которая у нас есть, она сохраняется на протяжении всего матча. Здесь никаких проблем нет, наша задача — аккумулировать энергию на каждую игру.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ dzvinka (раскрыть)
02 декабря в 20:53
Надейся лучше на Ливерпуль.
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 20:53
Виктор Михайлович, вся надежда на ЦСКА
В ЛЧ так никто выиграть и не может.
Давайте уже побеждайте
dzvinka
dzvinka
02 декабря в 20:48
будем надеятся, что сезон картофеля в Беларуси окончен, и Виктору не потребуется срочно домой...
CSKA2012
CSKA2012
02 декабря в 18:35
Давление? О чем они?) Им пофиг как проигрывать, деньги все равно на карточку упадут в определенную дату)
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 17:47
Просто дежурные слова а вот ответить почему нападающие не могут с метра попасть в семиметровые пустые ворота Михайлыч не может.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 15:19
Витя , не надо за всех отвечать, отвечай за себя. Твой консерватизм у нас уже в печенках сидит. Сколько можно испытывать терпение руководства, болельщиков и игроков. Честно признайся : за что ты так беззаветно, трепетно, безгранично любишь Чалова и Облякова??? Ну чем они лучше запасных??? Один два года подставляет команду в нападении, другой косячит в средней линии поля. Почему два игрока ниже среднего уровня играют , а другие талантливые ребята сидят на лавке, они и рады бы прибавить, доказать свою состоятельность, но ты же не даешь им такой возможности. Очень много к тебе , Витя , вопросов, очень много. Может по Родине заскучал??? Ну так посети , мы только рады будем. Ну если решишь там остаться насовсем , мы будем рады вдвойне.
Запасаемся валидолом и болеем за наших.
Всем здоровья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 декабря в 15:13
Конечно, с такими результатами, как второй раз подряд последнее место в мусорной ЛЕ давление станет обыденной ситуацией, тут не поспоришь с физруком Витей)
ДСА
ДСА
02 декабря в 14:56
Не конкурентен ЦСКА на международной арене, и только 2 победы могут опровергнуть это утверждение.
bratskij
bratskij
02 декабря в 14:46
Это из-за тебя у нас давление подскакивает ... может свалишь уже физрук.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 14:45
Теперь сбежит в Белоруссию
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