Ганчаренко: «Давление? Это вполне обыденная ситуация»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Давление? Это вполне обыденная ситуация — ощущение давления со стороны болельщиков и прессы. Это та ситуация, с которой мы должны справляться каждодневно. Не могу сказать, что мы думаем, что не выиграли несколько матчей, но тенденция у всех наших клубов неприятная, на самом деле. Сейчас тот случай, когда мы все должны задуматься, почему столько матчей не выигрываем. И если мы говорим о рейтинге чемпионатов, где мы находимся ниже ведущих клубов Португалии, мы начинаем проигрывать командам ниже нас. Это плохая тенденция и нужно стараться исправить это как можно быстрее.

Что касается команды, мы мониторим состояние каждого футболиста ежедневно, и сравнивая с прошлыми сезонами по количеству спринтов и общей работы, выглядим хорошо. Та сила, которая у нас есть, она сохраняется на протяжении всего матча. Здесь никаких проблем нет, наша задача — аккумулировать энергию на каждую игру.