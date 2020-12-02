ГлавнаяНовости

Деменко: «Верю, что „Краснодар“ сможет выйти в евровесну»

02 декабря 2020, 16:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч российской команды с «Ренном» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Шансы у «Краснодара» на победу есть, но «Ренн» — команда тяжелая, с такими нелегко играть. С «Севильей» было проще, потому что у испанцев преобладает открытый футбол, с французами сложнее, да и амбиции другие будут. У «Краснодара» остались мотивация и желание реабилитироваться, чтобы попасть в Лигу Европы, вот эта эмоциональность будет важна. Фактор настроя, который должен мотивировать ребят, учить, что нужно играть с первой до последней минуты, биться, стараться, максимально выжимать свои моменты. Наши команды еще пока не готовы сражаться на таком высоком уровне. Нам не хватает опыта, но я верю, что «Краснодар» сможет выйти в евровесну, обыграть «Ренн», доказать, что есть команда. Они это уже когда-то демонстрировали.

Будем надеяться, что та критика, которая сильно обрушилась на команду, как-то поможет. Это будет ключевая игра для «Краснодара» в сезоне. Мусаев это тоже понимает, ребята максимально настроены и хотят в какой-то степени реабилитироваться.

Все новости
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии21
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 22:43 Комментарии11
Аршавин: «Хорватия будет фаворитом в нашей группе»
Вчера, 21:32 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
02 декабря в 18:04
Сегодня Жабоедам следует напомнить 1812-год и устроить БОРОДИНО.
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 17:55
Быки сегодня накажут жабоедов.
ДСА
ДСА
02 декабря в 17:19
Надо всего лишь разок выиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 16:38
Я тоже верю,что Краснодар победит и выйдет в ЛЕ!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 декабря в 16:33
Минут на 60 может и хватит, потом опять себе гол привезут, значит надо больше забивать
drug01
drug01
02 декабря в 16:27
Надо верить всегда!
Cat01
Cat01
02 декабря в 16:26
Желаем удачи и здоровья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100