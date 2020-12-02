Капитан «Вольфсберга»: «ЦСКА — хорошая команда с высоким классом»

Капитан «Вольфсберга» Михаэль Линдль рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.
Эта игра будет небольшим финалом. Мы считаем, что можем хорошо себя проявить в этом матче. Мы достаточно в хорошем состоянии, поэтому считаем, что в этой решающей для обеих команд игре сможем показать себя достойно.
ЦСКА — это хорошая команда с высоким классом, с индивидуально сильными игроками. Мы знали, как с ними играть. Мы тоже обладаем достаточным классом. Мы хорошо показали себя в первой игре. В нашей игре не обошлось без ошибок, завтра мы постараемся этого избежать.
А ЦСКА нанес в их ворота больше 20 ударов.
Отскочил Вольсбергер.
А ЦСКА нанес в их ворота больше 20 ударов.
Отскочил Вольсбергер.