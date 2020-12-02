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Капитан «Вольфсберга»: «ЦСКА — хорошая команда с высоким классом»

02 декабря 2020, 19:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Капитан «Вольфсберга» Михаэль Линдль рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

Эта игра будет небольшим финалом. Мы считаем, что можем хорошо себя проявить в этом матче. Мы достаточно в хорошем состоянии, поэтому считаем, что в этой решающей для обеих команд игре сможем показать себя достойно.

ЦСКА — это хорошая команда с высоким классом, с индивидуально сильными игроками. Мы знали, как с ними играть. Мы тоже обладаем достаточным классом. Мы хорошо показали себя в первой игре. В нашей игре не обошлось без ошибок, завтра мы постараемся этого избежать.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
03 декабря в 00:06
Какое-то отсутствие логики! Называть команду занимающую последнее место в looser cup, классной... Ему нужно провериться у психиатра!
Legend 6
Legend 6 ответ ArgonS (раскрыть)
02 декабря в 22:11
Зря на Гаича наговариваете!!! Он говорил что будет играть лучше Дзюбы, вот, держит слово😁😁😁
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 21:51
Завтра игра покажет.
shlomo
shlomo
02 декабря в 20:15
Да что же все сегодня наши команды хвалят...не к добру это все
ArgonS
ArgonS
02 декабря в 20:12
Чалов и Гаич вас покорят.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 20:11
Не хотят ЦСКА играть в УЕФА.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:04
Да ладно,Витя вас одной левой! Все неудачники ,накопившие злость,отметятся-Чалов,Эджуке,Влашич и даже Ванька с Ахметкой! Конец вам...
oFANATo
oFANATo ответ КЭТиК (раскрыть)
02 декабря в 20:00, ред.
У себя дома не смогли нас обыграть.
А ЦСКА нанес в их ворота больше 20 ударов.
Отскочил Вольсбергер.
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 19:59
Команда хорошая но не прёт Коняшкам в ЛЕ!
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 19:48
Похвалил, а затем обыграют.
mangox22
mangox22
02 декабря в 19:47
это мы часто слышим но на поле ..
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