Капитан «Вольфсберга»: «ЦСКА — хорошая команда с высоким классом»

Капитан «Вольфсберга» рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА .

Эта игра будет небольшим финалом. Мы считаем, что можем хорошо себя проявить в этом матче. Мы достаточно в хорошем состоянии, поэтому считаем, что в этой решающей для обеих команд игре сможем показать себя достойно.