Канищев: «„Зенит“ в еврокубках — это печальное зрелище»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение петербургского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

Полнейшая безнадёга. К сожалению, с каждым годом становится всё хуже и хуже. Игры, как и содержания, никакой нет. Может, нужен длительный отпуск? Все команды играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит». Мне, как болельщику, сложно наблюдать за такой игрой. Нет никаких шансов. Это худший «Зенит» в Лиге чемпионов за последние годы.

Сергей Богданович, как упорный игрок на футбольном поле, пытается добиться своих целей, но что-то не получается. Боссы клуба будут решать, достоин Семак работы или нет. Но сегодняшний «Зенит» в еврокубках — это печальное зрелище.