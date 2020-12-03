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Канищев: «„Зенит“ в еврокубках — это печальное зрелище»

03 декабря 2020, 11:18
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение петербургского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

Полнейшая безнадёга. К сожалению, с каждым годом становится всё хуже и хуже. Игры, как и содержания, никакой нет. Может, нужен длительный отпуск? Все команды играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит». Мне, как болельщику, сложно наблюдать за такой игрой. Нет никаких шансов. Это худший «Зенит» в Лиге чемпионов за последние годы.

Сергей Богданович, как упорный игрок на футбольном поле, пытается добиться своих целей, но что-то не получается. Боссы клуба будут решать, достоин Семак работы или нет. Но сегодняшний «Зенит» в еврокубках — это печальное зрелище.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
04 декабря в 04:29
Зенит просто жалок в матча ЛЧ это го сезона, позор, а не игра.
FROBI
FROBI
03 декабря в 16:19
"Упорный игрок" не есть умный тренер...
Timeless
Timeless
03 декабря в 16:03
Позорники , команда лишь для внутреннего пользования под крышей местного РФС ))))
viv
viv
03 декабря в 14:11
Стыдно за Зенит в еврокубках.
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 13:32
Опять не подготовились
Project Pandora
Project Pandora ответ kolpankolpan (раскрыть)
03 декабря в 13:09
Ваше утверждение бездоказательно. Если бы, да кабы ...
112910415
112910415
03 декабря в 12:54
так сказать, отрицательный рост
Красно Синий воин
Красно Синий воин
03 декабря в 12:39
А ведь это был последний шанс на Евровесну.
viv
viv
03 декабря в 12:32
Дно Зенитом пробито!
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 12:23
Все команды играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит».
порт
порт
03 декабря в 12:06
Да больше позорное, чем печальное.
kolpankolpan
kolpankolpan
03 декабря в 12:02
Никто лучше не играет.Все кто есть играют одинаковое плохо. А те кто кричит громче всех выйдя туда проиграет 8-0.Или на стадии сольется каким-- нибудь азербайджанским не пойми кому.
viv
viv
03 декабря в 11:48
Краснодар выходит в Лигу Европы, Локомотив надеется на чудо, а Зенит веселит всю страну
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
03 декабря в 11:41
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 11:39
    Душераздирающее зрелище!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 декабря в 11:37
    И ещё Боруссия добавит.
    Худшее за всю историю выступление
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    03 декабря в 11:29
    Да он и в России не феерит.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 декабря в 11:24
    А почему это Зенит больше всех устал?. Ровно столько же игр сыграли Локо, Краснодар и ЦСКА. А потом у Зенита огромный бюджет и два состава куплены. Работать надо, чтобы в футбол играть, а не тянуть деньги из бюджета. Ленинградский футбол давно умер, а попытки насадить футбол газпромовский оказались неудачны. Все по делу.
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 декабря в 11:20
    Такой позор был только в Минске 0-4.
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