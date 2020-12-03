ГлавнаяНовости

Тикнизян: «Чувствовал, что переход в академию „Зенита“ будет ошибкой»

03 декабря 2020, 11:04

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, что в детстве отказался от перехода в академию «Зенита».

В том не очень осознанном возрасте чувствовал, что переход в академию «Зенита» — лучшую в Питере и одну из лучших в России — будет ошибкой. Ни родители, ни тренеры не могли повлиять на мой выбор.

С одной стороны, хорошие условия, тренерский штаб. С другой, переход из команды, где ты лидер, в команду, где таких, как ты — десятки. Индивидуальность проявить сложнее. Плюс в тот момент академия «Зенита» пропагандировала голландскую систему, игра шла через контроль. Не говорю, что это плохо, но ребят загоняли в шаблоны, за которые они не могли выйти.

Без проблем, я мог перейти и хвастаться, что играю в лучшей команде Петербурга, но этим бы ничего не добился. Понимал, что будет лучше остаться в «Локо», продолжать работать и получить шанс переехать в одну из московских команд. Всё-таки московский чемпионат — это совсем другая конкуренция. В Питере 2-3 команды рубятся, остальные — существуют. В Москве в этом смысле детский футбол на другом уровне.

В сентябре ЦСКА продлил контракт с Тикнизяном.

Все новости
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии0
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии21
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 22:43 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
03 декабря в 15:21
Дзюба разочарован после этой новости
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 14:47
Наиру в жизни повезло, что попал в ЦСКА.
Юрниекс1
Юрниекс1
03 декабря в 13:37
Надеюсь..что заиграет..А пока только подает надежды..
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 13:25
Продолжай работать и прогрессировать - это главное пока для тебя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 13:17, ред.
Матаматически - он прав....
Зенит один.....и идти навстречу конкуренции и титулам...тяжкий выбор...
Куда проще с московскими клубами , коих полтаблицы...и шансы закрепиться в любом из них соответственно в 5-6 раз больше...

Хороший игрок.....после сделанного выбора оказался в сильной команде....
Удачи ему !!!!!
112910415
112910415
03 декабря в 12:11
главное решение в жизни
VV V
VV V
03 декабря в 11:55
    oFANATo
    oFANATo
    03 декабря в 11:53
    Не прогадал Наир

    Чуйка не подвела
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 11:41
    С детства умный? Будет толк...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    03 декабря в 11:08
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100