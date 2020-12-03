Тикнизян: «Чувствовал, что переход в академию „Зенита“ будет ошибкой»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, что в детстве отказался от перехода в академию «Зенита».
В том не очень осознанном возрасте чувствовал, что переход в академию «Зенита» — лучшую в Питере и одну из лучших в России — будет ошибкой. Ни родители, ни тренеры не могли повлиять на мой выбор.
С одной стороны, хорошие условия, тренерский штаб. С другой, переход из команды, где ты лидер, в команду, где таких, как ты — десятки. Индивидуальность проявить сложнее. Плюс в тот момент академия «Зенита» пропагандировала голландскую систему, игра шла через контроль. Не говорю, что это плохо, но ребят загоняли в шаблоны, за которые они не могли выйти.
Без проблем, я мог перейти и хвастаться, что играю в лучшей команде Петербурга, но этим бы ничего не добился. Понимал, что будет лучше остаться в «Локо», продолжать работать и получить шанс переехать в одну из московских команд. Всё-таки московский чемпионат — это совсем другая конкуренция. В Питере 2-3 команды рубятся, остальные — существуют. В Москве в этом смысле детский футбол на другом уровне.
В сентябре ЦСКА продлил контракт с Тикнизяном.
Зенит один.....и идти навстречу конкуренции и титулам...тяжкий выбор...
Куда проще с московскими клубами , коих полтаблицы...и шансы закрепиться в любом из них соответственно в 5-6 раз больше...
Хороший игрок.....после сделанного выбора оказался в сильной команде....
Удачи ему !!!!!
Зенит один.....и идти навстречу конкуренции и титулам...тяжкий выбор...
Куда проще с московскими клубами , коих полтаблицы...и шансы закрепиться в любом из них соответственно в 5-6 раз больше...
Хороший игрок.....после сделанного выбора оказался в сильной команде....
Удачи ему !!!!!
Чуйка не подвела
Чуйка не подвела