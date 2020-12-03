Бубнов: «По игре „Брюгге“ существенно превосходил „Зенит“ в классе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:3).
Наверное, забей в начале второго тайма Кузяев по правилам, стань счёт равным, ход поединка мог бы измениться. У «Зенита» появились бы определённые варианты. Но в целом уверенная победа «Брюгге» полностью отражает суть происходившего на поле. Хозяева были лучше организованы, надёжно действовали в обороне, переигрывали соперника в середине и реализовывали моменты, которые зачастую тот сам им и дарил. Это касательно характера встречи.
Куда более пугающий вывод: сегодня «Брюгге», а не «Боруссия» или «Лацио», не говоря уже о европейских грандах, выглядел командой, которая превосходит «Зенит» в классе. Существенно. Уже при счёте 2:0 победа хозяев не вызывала сомнений. Когда Ланг забил третий гол, это выглядело логично и абсолютно обречённо для чемпиона России. Бельгийский клуб откровенно доигрывал матч в своё удовольствие, вратарь позволял себе трюки с мячом, «Зенит» же, по сути, даже не взбрыкнул.
В 3 матчах Лиги чемпионов из 5 петербуржцы проиграли задолго до финального свистка и, судя по их действиям, были уже согласны с результатом. Очевидны проблемы не только с составом, балансом или игрой в атаке, но и с характером. Усталость не может служить здесь полноценным оправданием, речь о явном недостатке морально-волевых качеств. Судите сами, с какими настроением и амбициями «Зенит» начинал Лигу чемпионов, и к чему пришёл. Номинальным аутсайдером квартета считался «Брюгге», а петербуржцы нацеливались как минимум побороться за второе место. А в результате сделан шаг назад даже по сравнению с прошлым сезоном, когда также не удалось выйти из группы, но реальные шансы сохранялись до последнего тура.
Я не вижу у нынешней команды потенциала для роста, не говоря уже о запасе прочности и готовности биться через не могу. Безусловно, большие кадровые потери повлияли на выступление, но в аналогичном графике существует и «Брюгге», главный тренер которого не делал замен до 87-й минуты. Команда Филиппа Клемана выглядела свежо и внятно, наставника всё устраивало. Да и как может быть иначе, когда в решающем матче выигрываешь с разницей в 3 мяча?
Не Газпром назначил Мещерякова и Кикнадзе в Локо...
Не Газпром мешает Галицкому делать команду "только из воспитанников академии",а понакупать Вильен и Кобелий....
Не Газпром сидит в отделе кадров Спартака и увольняет тренеров и гендиров по нечётным понедельникам 18 лет подряд....
Не Газпром влияет на Леннорыча...который сам себе режиссёр....
Газпром лишь неправильно выбрал вектор развития своей команды....
Всё что было после Виллаша и Боаша - грустная грусть....
Легко увидеть слабое звено в цепочке : Газпром - Руководство клуба - Болельщики...
Газпром - исправно обеспечивает бюджет....
Болельщики - исправно поддерживают команду ,не смотря на неудачи в европах...
Руководство клуба - ...........
Не Газпром назначил Мещерякова и Кикнадзе в Локо...
Не Газпром мешает Галицкому делать команду "только из воспитанников академии",а понакупать Вильен и Кобелий....
Не Газпром сидит в отделе кадров Спартака и увольняет тренеров и гендиров по нечётным понедельникам 18 лет подряд....
Не Газпром влияет на Леннорыча...который сам себе режиссёр....
Газпром лишь неправильно выбрал вектор развития своей команды....
Всё что было после Виллаша и Боаша - грустная грусть....
Легко увидеть слабое звено в цепочке : Газпром - Руководство клуба - Болельщики...
Газпром - исправно обеспечивает бюджет....
Болельщики - исправно поддерживают команду ,не смотря на неудачи в европах...
Руководство клуба - ...........
А теперь сидят...удивляются...как так то...
На Западе у "деньгоосваивателей" клубов хоть ума хватает привлекать профессионалов к работе чтоб преумножить капитал, путём правильного развития клубов....
Наши же нувориши "жгут капусту" по чём зря.....
Бюджеты утвердили....Сёмина за ворота...Семака неопытного в ЛЧ...других авось Влашич выручит...остальным вообще без разницы - они в еврокубках не играют..потому что у них тренеры и гендиры каждый понедельник меняются...))))
Короче.....Лига сугубо местного пользования....
В заграницы с мячиком хаживать - только народ смешить.....
Безразличие, саботаж и непрофессионализм - давненько уже рулят в РПЛ и РФС...потому и 15 игр - 0 побед.....и кому то на это наплевать....
Шум шуршащих в кармане купюр перекрывает шум от выкриков болельщиков....
P.S. матч не смотрел...ибо давно уж перестал наблюдать приключения наших ЗМСов за границей.....
А теперь сидят...удивляются...как так то...
На Западе у "деньгоосваивателей" клубов хоть ума хватает привлекать профессионалов к работе чтоб преумножить капитал, путём правильного развития клубов....
Наши же нувориши "жгут капусту" по чём зря.....
Бюджеты утвердили....Сёмина за ворота...Семака неопытного в ЛЧ...других авось Влашич выручит...остальным вообще без разницы - они в еврокубках не играют..потому что у них тренеры и гендиры каждый понедельник меняются...))))
Короче.....Лига сугубо местного пользования....
В заграницы с мячиком хаживать - только народ смешить.....
Безразличие, саботаж и непрофессионализм - давненько уже рулят в РПЛ и РФС...потому и 15 игр - 0 побед.....и кому то на это наплевать....
Шум шуршащих в кармане купюр перекрывает шум от выкриков болельщиков....
P.S. матч не смотрел...ибо давно уж перестал наблюдать приключения наших ЗМСов за границей.....
Слава Миллеру !
Слава Путину!
Слава Миллеру !
Слава Путину!
Слава Мудке !
Слава Дзюбе !
Слава Семаку !
Хохлам
Слава Мудке !
Слава Дзюбе !
Слава Семаку !
Хохлам