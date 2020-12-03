ГлавнаяНовости

Бубнов: «По игре „Брюгге“ существенно превосходил „Зенит“ в классе»

03 декабря 2020, 06:32
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:3).

Наверное, забей в начале второго тайма Кузяев по правилам, стань счёт равным, ход поединка мог бы измениться. У «Зенита» появились бы определённые варианты. Но в целом уверенная победа «Брюгге» полностью отражает суть происходившего на поле. Хозяева были лучше организованы, надёжно действовали в обороне, переигрывали соперника в середине и реализовывали моменты, которые зачастую тот сам им и дарил. Это касательно характера встречи.

Куда более пугающий вывод: сегодня «Брюгге», а не «Боруссия» или «Лацио», не говоря уже о европейских грандах, выглядел командой, которая превосходит «Зенит» в классе. Существенно. Уже при счёте 2:0 победа хозяев не вызывала сомнений. Когда Ланг забил третий гол, это выглядело логично и абсолютно обречённо для чемпиона России. Бельгийский клуб откровенно доигрывал матч в своё удовольствие, вратарь позволял себе трюки с мячом, «Зенит» же, по сути, даже не взбрыкнул.

В 3 матчах Лиги чемпионов из 5 петербуржцы проиграли задолго до финального свистка и, судя по их действиям, были уже согласны с результатом. Очевидны проблемы не только с составом, балансом или игрой в атаке, но и с характером. Усталость не может служить здесь полноценным оправданием, речь о явном недостатке морально-волевых качеств. Судите сами, с какими настроением и амбициями «Зенит» начинал Лигу чемпионов, и к чему пришёл. Номинальным аутсайдером квартета считался «Брюгге», а петербуржцы нацеливались как минимум побороться за второе место. А в результате сделан шаг назад даже по сравнению с прошлым сезоном, когда также не удалось выйти из группы, но реальные шансы сохранялись до последнего тура.

Я не вижу у нынешней команды потенциала для роста, не говоря уже о запасе прочности и готовности биться через не могу. Безусловно, большие кадровые потери повлияли на выступление, но в аналогичном графике существует и «Брюгге», главный тренер которого не делал замен до 87-й минуты. Команда Филиппа Клемана выглядела свежо и внятно, наставника всё устраивало. Да и как может быть иначе, когда в решающем матче выигрываешь с разницей в 3 мяча?

Все новости
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии0
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии21
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 22:43 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 13:22
Боюсь спросить , кто начал приглашать с российским паспортам и гонку зрЯплат!Может я и ошибаюсь в догадках!Кто тащил с Рубина игроков!?Конечно все виноваты!Не бывает виноват кто-то один! Но большая доля.... В общем Грязьпром одно слово! Не помню чтобы Зеня так позорился в Аршавинские времена!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 13:12
Я не согласен,проблема в том,что РПЛ превратилась в очень слабую лигу,а это вина Газпрома,все команды знают ,что для Зенита тут отдельные правила и законы.Зенит захотел,через админресурс надавил почти на любую команду и заполучил нужного им игрока за не рыночную сумму.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
03 декабря в 13:01
.."корень этих всех проблем руководство Зенита и Газпром." - сказка придуманная в оправдание своих неудач....
Не Газпром назначил Мещерякова и Кикнадзе в Локо...
Не Газпром мешает Галицкому делать команду "только из воспитанников академии",а понакупать Вильен и Кобелий....
Не Газпром сидит в отделе кадров Спартака и увольняет тренеров и гендиров по нечётным понедельникам 18 лет подряд....
Не Газпром влияет на Леннорыча...который сам себе режиссёр....

Газпром лишь неправильно выбрал вектор развития своей команды....
Всё что было после Виллаша и Боаша - грустная грусть....

Легко увидеть слабое звено в цепочке : Газпром - Руководство клуба - Болельщики...
Газпром - исправно обеспечивает бюджет....
Болельщики - исправно поддерживают команду ,не смотря на неудачи в европах...
Руководство клуба - ...........
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 11:22
Мастерски вы конечно на всех размазали....корень этих всех проблем руководство Зенита и Газпром.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ beefs (раскрыть)
03 декабря в 11:16
Да ладно,прям не было.Посмотрите как в прошлом году играл ЦСКА в ЛЕ....
Союзник противников
Союзник противников ответ Igo0rek (раскрыть)
03 декабря в 10:58
...и вылетит в ФНЛ.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 10:56
Так и есть.А третий гол вообще был элегантно-издевательский,в этакой ленивой статике.Эквилибристика по-футбольному.При полностью парализованном "Зените".
112910415
112910415
03 декабря в 10:49
ну, и Боярский не промахнулся тоже, по сути
ekliziast
ekliziast
03 декабря в 10:40
    oFANATo
    oFANATo ответ SHMEL (раскрыть)
    03 декабря в 10:18
    Боярский сказал , что не будет смотреть ЛЧ с этим зенитом, переключится на РПЛ. В ЛЧ ему за них стыдно, а в РПЛ там хоть админресурс им поможет.
    oFANATo
    oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    03 декабря в 10:15
    А "гегемон"- то не настоящий.😆🤣😆
    oFANATo
    oFANATo
    03 декабря в 10:14
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 декабря в 09:46
      Сами устроили из РПЛ междусобойчик....
      А теперь сидят...удивляются...как так то...

      На Западе у "деньгоосваивателей" клубов хоть ума хватает привлекать профессионалов к работе чтоб преумножить капитал, путём правильного развития клубов....
      Наши же нувориши "жгут капусту" по чём зря.....
      Бюджеты утвердили....Сёмина за ворота...Семака неопытного в ЛЧ...других авось Влашич выручит...остальным вообще без разницы - они в еврокубках не играют..потому что у них тренеры и гендиры каждый понедельник меняются...))))
      Короче.....Лига сугубо местного пользования....
      В заграницы с мячиком хаживать - только народ смешить.....

      Безразличие, саботаж и непрофессионализм - давненько уже рулят в РПЛ и РФС...потому и 15 игр - 0 побед.....и кому то на это наплевать....
      Шум шуршащих в кармане купюр перекрывает шум от выкриков болельщиков....

      P.S. матч не смотрел...ибо давно уж перестал наблюдать приключения наших ЗМСов за границей.....
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      03 декабря в 09:42
      Слава Газпрому !
      Слава Миллеру !
      Слава Путину!
      JackNorz
      JackNorz
      03 декабря в 09:42
      Абсолютно безвольное выступление в ЛЧ, играют так будто их заставляют, а футбол - самая ненавистная вещь в их жизни.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      03 декабря в 09:36
      Наш чемпион России еще раз убедительно показал уровень нашего футбола.
      Слава Мудке !
      Слава Дзюбе !
      Слава Семаку !
      Хохлам
      Boricku
      Boricku
      03 декабря в 09:20
        112910415
        112910415
        03 декабря в 09:18
        а там ещё Боруссия облизывается в предвкушении ...
        Alhunah
        Alhunah
        03 декабря в 08:24
          Igo0rek
          Igo0rek
          03 декабря в 08:15
          А все потому что местные игроки мнят из себя суперзвезд. Если уходить, то только в Барсу, Реал, Баварию и в другие топ клубы. Вот только уровень этих игроков едва ли тянет на вторую половину таблицы топ чемпионатов.
          Igo0rek
          Igo0rek ответ mihaluch (раскрыть)
          03 декабря в 08:13
          В итоге из шести клубов, весной будет играть только Краснодар. Браво! Хороши цыплята в России.
          SHMEL
          SHMEL
          03 декабря в 07:57
          На зенит жалко смотреть, о чем там Боярский говоил, что зенит будет прибавлять? Откуда и с чего там прибавлять?
          Номер 1 на этом проэкте
          Номер 1 на этом проэкте
          03 декабря в 07:32
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            03 декабря в 07:28
            Самое слабое выступление завсю историю наших клубов в лч
            mihaluch
            mihaluch
            03 декабря в 07:09
            Цыплят в футболе по весне считают.
            Номер 1 на этом проэкте
            Номер 1 на этом проэкте
            03 декабря в 07:06
            Интересно , в этом году руководство зенита будет вкладывать деньги в РФС , чтоб зенит опять стал чемпионом :))))
            beefs
            beefs
            03 декабря в 06:58
            Такого позора ещё не было, спасибо руководству российского футбола...
            112910415
            112910415
            03 декабря в 06:48
            срочно объявим Брюгге топ-клубом, иначе нехорошо как-то
            sv_1969
            sv_1969
            03 декабря в 06:43
            "Флагман" отличился)))
            STVA 1
            STVA 1
            03 декабря в 06:34
            Счёт говорит за себя
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100