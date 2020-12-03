Бубнов: «По игре „Брюгге“ существенно превосходил „Зенит“ в классе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:3).

Наверное, забей в начале второго тайма Кузяев по правилам, стань счёт равным, ход поединка мог бы измениться. У «Зенита» появились бы определённые варианты. Но в целом уверенная победа «Брюгге» полностью отражает суть происходившего на поле. Хозяева были лучше организованы, надёжно действовали в обороне, переигрывали соперника в середине и реализовывали моменты, которые зачастую тот сам им и дарил. Это касательно характера встречи.

Куда более пугающий вывод: сегодня «Брюгге», а не «Боруссия» или «Лацио», не говоря уже о европейских грандах, выглядел командой, которая превосходит «Зенит» в классе. Существенно. Уже при счёте 2:0 победа хозяев не вызывала сомнений. Когда Ланг забил третий гол, это выглядело логично и абсолютно обречённо для чемпиона России. Бельгийский клуб откровенно доигрывал матч в своё удовольствие, вратарь позволял себе трюки с мячом, «Зенит» же, по сути, даже не взбрыкнул.

В 3 матчах Лиги чемпионов из 5 петербуржцы проиграли задолго до финального свистка и, судя по их действиям, были уже согласны с результатом. Очевидны проблемы не только с составом, балансом или игрой в атаке, но и с характером. Усталость не может служить здесь полноценным оправданием, речь о явном недостатке морально-волевых качеств. Судите сами, с какими настроением и амбициями «Зенит» начинал Лигу чемпионов, и к чему пришёл. Номинальным аутсайдером квартета считался «Брюгге», а петербуржцы нацеливались как минимум побороться за второе место. А в результате сделан шаг назад даже по сравнению с прошлым сезоном, когда также не удалось выйти из группы, но реальные шансы сохранялись до последнего тура.

Я не вижу у нынешней команды потенциала для роста, не говоря уже о запасе прочности и готовности биться через не могу. Безусловно, большие кадровые потери повлияли на выступление, но в аналогичном графике существует и «Брюгге», главный тренер которого не делал замен до 87-й минуты. Команда Филиппа Клемана выглядела свежо и внятно, наставника всё устраивало. Да и как может быть иначе, когда в решающем матче выигрываешь с разницей в 3 мяча?