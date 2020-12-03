Бышовец: «Концепция развития „Зенита“ — путь в никуда»

Заслуженный тренер СССР прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я думаю, что можно сказать следующее. Мы говорим о том, что российским клубам нужно усиление, что нам нужны иностранцы. На примере матча с «Брюгге» можем увидеть, что у нас в составе было три нападающих: Дриусси, Азмун и Малком. В придачу к ним два игрока национальной сборной — Кузяев и Ерохин, два атакующих футболиста средней линии. И я задаю вопрос: а кто забивал мячи в ворота «Зенита»? Два мальчика забивали. И они играют сразу в основном составе, им доверяют, они раскрывают свои возможности, таланты.

Мы должны отталкиваться от того, что есть структура игры, организация, какой-то стиль — все это и отличает команду. Понятно, что тренерам виднее, кто должен играть. Но есть определенные вопросы. Наверное, с ходу критиковать нельзя, потому что мы не знаем физического состояния футболистов. Я когда-то говорил, что матчи выигрываются за столом. И сейчас я попробую объяснить, что имел в виду. Перед тобой шахматная доска. В почти шахматном этюде ты должен найти решение, которое приведет к победе. Должен найти единственный ход, который поставит сопернику мат.

Где теперь Лига чемпионов? А где затраченные деньги? Две команды — «Сочи» и «Зенит» — практически состоят из иностранцев. «Сочи» — практически фарм-клуб «Зенита». А где свои воспитанники? Играли с «Брюгге»? Выходят и играют, когда уже все проиграно. Ты поставь их с самого начала, всели уверенности, раскрой смысл жизни и смысл игры…

Политика и концепция развития нынешнего клуба исчерпала себя и подчеркнула, что это путь в никуда. Тренер говорит, что нужны еще три человека. И что, они будут играть так же, как Дриусси, Азмун и Малком? Но это же команда! Должна быть структура, организация игры. Придут новые легионеры, но во что они будут играть? Что объединяло игроков «Зенита» на поле? Игры ведь нет. А когда мне говорят о чемпионских званиях, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате. Вот и все.