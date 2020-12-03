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Бышовец: «Концепция развития „Зенита“ — путь в никуда»

03 декабря 2020, 10:04
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я думаю, что можно сказать следующее. Мы говорим о том, что российским клубам нужно усиление, что нам нужны иностранцы. На примере матча с «Брюгге» можем увидеть, что у нас в составе было три нападающих: Дриусси, Азмун и Малком. В придачу к ним два игрока национальной сборной — Кузяев и Ерохин, два атакующих футболиста средней линии. И я задаю вопрос: а кто забивал мячи в ворота «Зенита»? Два мальчика забивали. И они играют сразу в основном составе, им доверяют, они раскрывают свои возможности, таланты.

Мы должны отталкиваться от того, что есть структура игры, организация, какой-то стиль — все это и отличает команду. Понятно, что тренерам виднее, кто должен играть. Но есть определенные вопросы. Наверное, с ходу критиковать нельзя, потому что мы не знаем физического состояния футболистов. Я когда-то говорил, что матчи выигрываются за столом. И сейчас я попробую объяснить, что имел в виду. Перед тобой шахматная доска. В почти шахматном этюде ты должен найти решение, которое приведет к победе. Должен найти единственный ход, который поставит сопернику мат.

Где теперь Лига чемпионов? А где затраченные деньги? Две команды — «Сочи» и «Зенит» — практически состоят из иностранцев. «Сочи» — практически фарм-клуб «Зенита». А где свои воспитанники? Играли с «Брюгге»? Выходят и играют, когда уже все проиграно. Ты поставь их с самого начала, всели уверенности, раскрой смысл жизни и смысл игры…

Политика и концепция развития нынешнего клуба исчерпала себя и подчеркнула, что это путь в никуда. Тренер говорит, что нужны еще три человека. И что, они будут играть так же, как Дриусси, Азмун и Малком? Но это же команда! Должна быть структура, организация игры. Придут новые легионеры, но во что они будут играть? Что объединяло игроков «Зенита» на поле? Игры ведь нет. А когда мне говорят о чемпионских званиях, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате. Вот и все.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 декабря в 12:04
Есть концепция Газпрома - "Закидаем деньгами".
Оказалось, что это работает не всегда, особенно в Европе.
А в России деньги чаще всего портят дело.
Молодые игроки шалеют от больших денег и прекращают играть.
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 12:01
Бывший наставник «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, что в петербургском клубе, когда его президентом был Виталий Мутко, в бюджете прописывалась сумма на работу с судьями.
«Когда я только пришёл в „Зенит“, мы с Мутко обсуждали бюджет, там было, по-моему, $ 700 тыс. на работу с судьями прописано.

когда мне говорят о чемпионских званиях Зенита, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате.
Tostao
Tostao
03 декабря в 11:52
Знаменитая фраза :"Народ для разврата собран", - это как раз про нынешний Зенит.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
03 декабря в 11:31
    Dgoni67
    Dgoni67 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    03 декабря в 11:11
    Вообще то у нас лимит, как никак, нужно тогда кого то выгонять(иностранца)
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 10:49
    Если к 40 млн евро Малкома прибавить 50 тысяч рублей Картонки,то в системе Миллера эта сумма будет равна нулю.Пардон-"минус три"!
    blitz
    blitz
    03 декабря в 10:43
    А когда мне говорят о чемпионских званиях Зенита, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате. (Бышовец)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    03 декабря в 10:38
    Зенит подарил Сочи Мевлю, Мамману, Нобоа, а теперь жалуются что состав надо усиливать. Миллер относится к футболистам как к крепостным. Захотел и подарил Роттенбергу 6 игроков, трое из которых могли реально помочь Зениту в лиге чемпионов
    112910415
    112910415
    03 декабря в 10:35
    главное, денежки освоить удалось !
    cska1948
    cska1948
    03 декабря в 10:33
    "...Мы говорим о том, что российским клубам нужно усиление, что нам нужны иностранцы..."
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    Усиление, это когда два-три иностранца, а остальные доморощенные. У нас же говорят о замене чуть ли не всего состава на легионеров.
    Один пример. В своё время Швейцария в развитии своего хоккея сделала упор на раздачу своих паспортов великовозрастным игрокам из НХЛ, а Финляндия сделала ставку на развитие детско-юношеского хоккея в своей стране. А теперь сравните, чего добились в хоккее те и другие. Мне могут возразить, что легов приглашают ВСЕ! Все, да не все! Хорваты, бельгийцы, голландцы не приглашают, они легов ПОСТАВЛЯЮТ! И сравните рейтинг нашей сборной с ними.
    Может пора серьёзно заняться воспитанием своих классных игроков, а не уповать на заграницу.
    bacek15
    bacek15
    03 декабря в 10:30
    Динамо продуло второй грузинской лиге, Локо и ЦСКА влетают всем подряд, Ростов играл-не играл уже и не помнит никто, Спартак вообще не допущен до Европы, Зенит самый богатый клуб в стране, и всё это потому, что в Сочи нет своих воспитанников. Смешно. Как будто в других клубах их хоть лопатой греби. ))) А про клубный менеджмент, тренерскую школу, руководство лиг вообще никто не говорит?
    Caniggia
    Caniggia
    03 декабря в 10:30
    Бышовец лишь перефразировал Федуна с его "дутым чемпионом" - чемпионство Зенита - это статья расходов в госбюджете. Ну и очень тактично намекнул, что Семак физрук. Старый во всем прав!
    Аксинья
    Аксинья
    03 декабря в 10:15
    Этот клуб надо не в никуда, а в пердив на очищение...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
    03 декабря в 10:09
    Положив себе при этом в карман из казны
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 декабря в 10:08, ред.
    Последняя фраза главная,. Зенит это статья расходов в бюджете. Не пора ли закрывать эту воровскую лавочку. Каждый год 50-60 млн евро на ветер и в карманы чиновников от футбола
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    03 декабря в 10:07
    Согласен, главный источник всех поражений Зенита - сам Зенит
    sihafazatron
    sihafazatron
    03 декабря в 10:07
    Ждём когда введут 3-й еврокубок, может там с фарерскими командами повоюем на равных)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    03 декабря в 10:06
    Концепция Зенита: дорого купить-дешево продать.
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