Бышовец: «Концепция развития „Зенита“ — путь в никуда»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Я думаю, что можно сказать следующее. Мы говорим о том, что российским клубам нужно усиление, что нам нужны иностранцы. На примере матча с «Брюгге» можем увидеть, что у нас в составе было три нападающих: Дриусси, Азмун и Малком. В придачу к ним два игрока национальной сборной — Кузяев и Ерохин, два атакующих футболиста средней линии. И я задаю вопрос: а кто забивал мячи в ворота «Зенита»? Два мальчика забивали. И они играют сразу в основном составе, им доверяют, они раскрывают свои возможности, таланты.
Мы должны отталкиваться от того, что есть структура игры, организация, какой-то стиль — все это и отличает команду. Понятно, что тренерам виднее, кто должен играть. Но есть определенные вопросы. Наверное, с ходу критиковать нельзя, потому что мы не знаем физического состояния футболистов. Я когда-то говорил, что матчи выигрываются за столом. И сейчас я попробую объяснить, что имел в виду. Перед тобой шахматная доска. В почти шахматном этюде ты должен найти решение, которое приведет к победе. Должен найти единственный ход, который поставит сопернику мат.
Где теперь Лига чемпионов? А где затраченные деньги? Две команды — «Сочи» и «Зенит» — практически состоят из иностранцев. «Сочи» — практически фарм-клуб «Зенита». А где свои воспитанники? Играли с «Брюгге»? Выходят и играют, когда уже все проиграно. Ты поставь их с самого начала, всели уверенности, раскрой смысл жизни и смысл игры…
Политика и концепция развития нынешнего клуба исчерпала себя и подчеркнула, что это путь в никуда. Тренер говорит, что нужны еще три человека. И что, они будут играть так же, как Дриусси, Азмун и Малком? Но это же команда! Должна быть структура, организация игры. Придут новые легионеры, но во что они будут играть? Что объединяло игроков «Зенита» на поле? Игры ведь нет. А когда мне говорят о чемпионских званиях, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате. Вот и все.
Оказалось, что это работает не всегда, особенно в Европе.
А в России деньги чаще всего портят дело.
Молодые игроки шалеют от больших денег и прекращают играть.
Оказалось, что это работает не всегда, особенно в Европе.
А в России деньги чаще всего портят дело.
Молодые игроки шалеют от больших денег и прекращают играть.
«Когда я только пришёл в „Зенит“, мы с Мутко обсуждали бюджет, там было, по-моему, $ 700 тыс. на работу с судьями прописано.
когда мне говорят о чемпионских званиях Зенита, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате.
«Когда я только пришёл в „Зенит“, мы с Мутко обсуждали бюджет, там было, по-моему, $ 700 тыс. на работу с судьями прописано.
когда мне говорят о чемпионских званиях Зенита, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате.
бакланклуба чтоб позорище продолжилось в следующем году
бакланклуба чтоб позорище продолжилось в следующем году
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Усиление, это когда два-три иностранца, а остальные доморощенные. У нас же говорят о замене чуть ли не всего состава на легионеров.
Один пример. В своё время Швейцария в развитии своего хоккея сделала упор на раздачу своих паспортов великовозрастным игрокам из НХЛ, а Финляндия сделала ставку на развитие детско-юношеского хоккея в своей стране. А теперь сравните, чего добились в хоккее те и другие. Мне могут возразить, что легов приглашают ВСЕ! Все, да не все! Хорваты, бельгийцы, голландцы не приглашают, они легов ПОСТАВЛЯЮТ! И сравните рейтинг нашей сборной с ними.
Может пора серьёзно заняться воспитанием своих классных игроков, а не уповать на заграницу.
--------------------
Усиление, это когда два-три иностранца, а остальные доморощенные. У нас же говорят о замене чуть ли не всего состава на легионеров.
Один пример. В своё время Швейцария в развитии своего хоккея сделала упор на раздачу своих паспортов великовозрастным игрокам из НХЛ, а Финляндия сделала ставку на развитие детско-юношеского хоккея в своей стране. А теперь сравните, чего добились в хоккее те и другие. Мне могут возразить, что легов приглашают ВСЕ! Все, да не все! Хорваты, бельгийцы, голландцы не приглашают, они легов ПОСТАВЛЯЮТ! И сравните рейтинг нашей сборной с ними.
Может пора серьёзно заняться воспитанием своих классных игроков, а не уповать на заграницу.