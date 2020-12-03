Быстров: «„Краснодар“ можно признать одной из лучших команд страны»

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал победу «быков» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Молодцы, боролись до конца! Отработали хорошо. Показали все, что нужно. Заслуженный триумф. Только такой ценой и добываются победы в Лиге чемпионов, когда выкладываешься на сто процентов.
Если бы «Краснодар» был лучшей командой России, шел бы на первом месте в РПЛ. Но сейчас в таблице другие лидеры. По тому, как строится клуб, «Краснодар» можно признать одной из лучших команд страны.
лучший клуб страны Локо - если бы не корона и травмы, боролись бы сейчас с атлетико за 2ое место, а не слили бы полудублем зальцбургу
лучший клуб страны Локо - если бы не корона и травмы, боролись бы сейчас с атлетико за 2ое место, а не слили бы полудублем зальцбургу
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Спору нет, Краснодар симпатичная команда и ей симпатизирует большое число любителей футбола в стране. Но "ТРИУМФ" всё же перебор.
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Спору нет, Краснодар симпатичная команда и ей симпатизирует большое число любителей футбола в стране. Но "ТРИУМФ" всё же перебор.