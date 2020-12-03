Быстров: «„Краснодар“ можно признать одной из лучших команд страны»

Бывший футболист «Краснодара» прокомментировал победу «быков» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Молодцы, боролись до конца! Отработали хорошо. Показали все, что нужно. Заслуженный триумф. Только такой ценой и добываются победы в Лиге чемпионов, когда выкладываешься на сто процентов.