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Быстров: «„Краснодар“ можно признать одной из лучших команд страны»

03 декабря 2020, 10:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал победу «быков» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Молодцы, боролись до конца! Отработали хорошо. Показали все, что нужно. Заслуженный триумф. Только такой ценой и добываются победы в Лиге чемпионов, когда выкладываешься на сто процентов.

Если бы «Краснодар» был лучшей командой России, шел бы на первом месте в РПЛ. Но сейчас в таблице другие лидеры. По тому, как строится клуб, «Краснодар» можно признать одной из лучших команд страны.

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Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответ viv (раскрыть)
03 декабря в 22:21
Вмё же побед у Краснодара в ЛЧ 3! А кони, бомжи и лоховозы обо76ись!
FROBI
FROBI
03 декабря в 16:26
"одной из лучших команд страны"... в которой не умеют играть в футбол.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
03 декабря в 15:17
Почему Краснодар "можно"?) Краснодар есть одна из лучших команд страны!) Остальные нам завидуют;)
viv
viv
03 декабря в 14:34, ред.
Ну это Быстров погорячился, еле,еле обыграли никакущий Ренн и уже один из лучших клубов?
25процентный клоун
25процентный клоун
03 декабря в 11:35
Абсолютно нет команды, тупо отскок
mensk
mensk
03 декабря в 11:12
Таким образом и Ротор можно считать одной из лучших команд страны.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
03 декабря в 11:02
Володьку швыряет - то Краснодар не бегает на тренировках, то одна из лучших)
Killofwrath
Killofwrath
03 декабря в 10:54
ну Ренн мертвый сейчас, Краснодару просто повезло
лучший клуб страны Локо - если бы не корона и травмы, боролись бы сейчас с атлетико за 2ое место, а не слили бы полудублем зальцбургу
cska1948
cska1948
03 декабря в 10:53
"Заслуженный триумф."
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Спору нет, Краснодар симпатичная команда и ей симпатизирует большое число любителей футбола в стране. Но "ТРИУМФ" всё же перебор.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 10:52
А как строится клуб "Краснодар"??? Декларируется одно,а в составе кто??? Не неси пургу,Володька!!!НА симпатиях болельщиков устойчивый фундамент не построишь.
112910415
112910415
03 декабря в 10:45, ред.
ох ... может, пока не надо признавать ?..
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 10:43
На фоне остальных молодцы конечно, а по факту ничего уж такого они не сделали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 10:42
А где они в рпл?
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