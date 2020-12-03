Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

То, что сейчас происходит с «Зенитом» — это что-то внутреннее. Не могу судить, потому что нужно находиться там. Это не футбольные вещи, это внутреннее состояние после побед. Меня коллектив интересует только тогда, когда они выходят и друг за друга на поле, а не когда они берут жен, детей и вместе идут кино смотреть. Вина тренера в результатах команды, конечно, есть. Но виноваты также и игроки, и руководители. На наших глазах разваливается команда. И при этом она на первом месте находится. Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья. Начали-то они резво.