ГлавнаяНовости

Ловчев: «То, что сейчас происходит с „Зенитом“ — это что-то внутреннее»

03 декабря 2020, 10:10
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

То, что сейчас происходит с «Зенитом» — это что-то внутреннее. Не могу судить, потому что нужно находиться там. Это не футбольные вещи, это внутреннее состояние после побед. Меня коллектив интересует только тогда, когда они выходят и друг за друга на поле, а не когда они берут жен, детей и вместе идут кино смотреть. Вина тренера в результатах команды, конечно, есть. Но виноваты также и игроки, и руководители. На наших глазах разваливается команда. И при этом она на первом месте находится. Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья. Начали-то они резво.

Все новости
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии0
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии21
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 22:43 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
maiklvizit
maiklvizit
03 декабря в 23:41
..ничего внутреннего! богаты клубы договорились и реально слили все игры,для того ,что бы им сняли ограничение на легионеров...все просто.Немного позора,зато под шумок... Им похрен на нас," В БАБЛЕ ВСЯ СИЛА!!" и у кого оно есть,тот царь...а челядь пусть ,что хочет ,то и думает. Мое мнение. По этому и не снимают не Семака,не Гончаренко...физрук одну вырвал...дали добро..в Краснодаре тоже есть деньги)))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 18:03
Хирургов не приплел,а привел,как пример,а вот твой пример,насчет Реала,МЮ и т.д.-неудачен.Они всяко больше одного очка набрали в своих группах,несмотря на якобы провалы.А,Зенит не обсуждают,а хохочут,с самого лучшего клуба восточной Европы,чемпиона и т.д.Не буду приводить здесь все ваши высказывания,бывших и действующих игроков,администрации,всякого рода экспертов,звучащих изо всех утюгов,перед стартом ЛЧ,но жизнь все расставила по своим местам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ rubinovyi2 (раскрыть)
03 декабря в 15:56
Ну так и хирурги непричем, а ты же приплел их. И устал не только Зенит, обсуждают только его пролеты. А не дюжи играть все наши команды, не только еврокубковые...
viv
viv
03 декабря в 14:41
Краснодар выходит в Лигу Европы, Локомотив надеется на чудо, а Зенит веселит всю страну и жалуется на усталость!)))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 14:11
Вместо хирургов можешь поставить людей любых других профессий..
Трудно всем,а жалуется Зенит,хотя бывало послушаешь вашего гендира,так ни о какой усталости и речи нет,почти уже досрочно в полуфинале...))
И при чем тут остальные команды,речь-то идет о Зените.
LAISMEN
LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
03 декабря в 13:38
Усталость от чего от ДЕНЕГ наверно. Каннуников про бабки хорошо написал
LAISMEN
LAISMEN ответ oFANATo (раскрыть)
03 декабря в 13:35, ред.
Здесь не просто безнадега здесь команды как и сами игроки на глазах деклассируют........радуемся тухленькой игре Краснодара а сколько он еще раундов в ЛЕ сможет так ИГРАТЬ или ВЫЖИВАТЬ.......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ rubinovyi2 (раскрыть)
03 декабря в 13:19
Не надо утрировать про хирургов (хотя про разницу зарплат я полностью согласен). В нынешней ЛЧ проваливаются и более сильные команды, Реал, Интер, МЮ. Того же хирурга если оставить на вторую- третью смену работать, он может просто зарезать больного. Соглашусь, сейчас всем трудно, но кто то справляется лучше, а кто то хуже. Вот быки вышли в весну, а в чемпе десятые, локо вообще ни там ни там не блещет (а ведь шансы были). На коней сегодня посмотрим...
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 12:06, ред.
Канищев: все играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит». Может, нужен отпуск?

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

«Полнейшая безнадёга. К сожалению, с каждым годом становится всё хуже и хуже. Игры, как и содержания, никакой нет. Может, нужен длительный отпуск? Все команды играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит». Мне, как болельщику, сложно наблюдать за такой игрой. Нет никаких шансов. Это худший «Зенит» в Лиге чемпионов за последние годы.

Да же бывшие игроки Зенита возмущаются этим фактом - (Все команды играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит».)
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 11:59
Усталость у кого?!!!!!!!!!У Малкома,Азмуна,Ракицкого,Мостового,Ерохина и др?!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))Единственный игрок в Зените,кто может жаловаться на усталость-это Жирков и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 декабря в 11:32
Семак, если он мужчина, обязан подать в отставку.
Gerka_17
Gerka_17 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 11:30, ред.
Ну у наших как всегда, выходим с перерыва, у всех чемпионаты в разгаре, в еврокубках сосут, жалуемся еще не разыгрались, в данном случае устали..Плохому танцору как говорится..
galem72
galem72
03 декабря в 11:30
Это что-то прекрасное!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 11:17
Какая может быть усталость у профессионалов?Так можно и хирургу сказать,мол у меня уже было на этой неделе три операции,поэтому пусть больной не обижается,если помрет на столе у меня,я ведь устал...(( Про разницу зарплат уставшего "футболера" и хирурга молчу.А,другие команды,играющие в ЛЧ,почему не жалуются на усталость?Или усталость-это лишь Зенита привилегия?
anfield1984
anfield1984
03 декабря в 10:59
    Геннадий Тимошенко
    Геннадий Тимошенко
    03 декабря в 10:55
    Ну и конечно же спрос должен быть и с игроков - не тянешь. не бегаешь и нет стремления к развитию - в ФНЛ или ЛФЛ, там дальше расслабляйся. Только за счет ротации игроков, нормальный тренер может собрать дееспособную команду, где каждый игрок будет знать свое место. свою задачу, подстраховывать товарищей и выкладываться по полной программе
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ rubinovyi2 (раскрыть)
    03 декабря в 10:52
    16 матчей в чемпе плюс 5 в ЛЧ, плюс один за СКР плюс сборные, в минус идет минимальный перерыв между чемпами и отсутствие предсезонки. У того же Брюгге сыграно лишь 9 туров и я не помню, доигрывали ли они прошлый сезон.
    Это не оправдание, игры нет, но усталость никто не отменял...
    Геннадий Тимошенко
    Геннадий Тимошенко
    03 декабря в 10:48
    За такую игру надо спрашивать с главного тренера, как в армии за все отвечает командир. РФС должен проводить семинары с тренерами по тактике игры, разбирать матчи и указывать на недостатки, оказывать помощь в методике подготовки команд и т.д.. А они только штаны протирают в кабинетах и бабло считают
    Геннадий Тимошенко
    Геннадий Тимошенко
    03 декабря в 10:43
    Еще большой вопрос к селекционерам: Малком, Кайо. Мурило Дриусси да и другие - мертвые, играть не хотят, а бабло получают приличное. Зачем таких покупать ????
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 10:42
      112910415
      112910415
      03 декабря в 10:42
      красиво пояснил, не назвав само слово ( на букву г.. )
      cska1948
      cska1948
      03 декабря в 10:40, ред.
      "...Вина тренера в результатах команды, конечно, есть. Но виноваты также и игроки, и руководители..."
      --------------------
      Семак конечно виноват! Но он не виноват! Где-то мы уже что-то похожее слышали.
      Геннадий Тимошенко
      Геннадий Тимошенко
      03 декабря в 10:39
      Друзья в провале наших клубов есть 3-4 основных фактора: 1, Высокая скорость игры. 2. Высокий прессинг. 3. Точность передач и техника. У наших команд этого нет. Рассмотрим по порядку. В каждом клубе есть тренер по физподготовке и он отвечает за выносливость и скоростные качества - причем здесь усталость (др. клубы в таких же условиях) и сюда можно добавить нарушение режима футболистами. Прессинг - наши клубы не могут выйти из своей зоны, противник их там запирает. Единственный выход - дальний заброс, по принципу бей беги. Сейчас так в Европе не играют. Ну а про точность передач и технику - здесь спрос с главного тренера, так как он отвечает за подбор игроков и их обучение. Футбол за последние 2-3 гола в Европе сильно изменился и стал скоростным, а наш футбол стоит на месте.
      blitz
      blitz ответ rubinovyi2 (раскрыть)
      03 декабря в 10:39
      Вот,вот игроки Брюгге не устали? Все так играют, два раза ушатали Зенит и не ноют.
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      03 декабря в 10:34
      На верхах - сплошной распил, менеджер Медведев годится разве что листовки раздавать, тренер - физрук до мозга костей, последние достойные воспитанники - Денисов, Аршавин и Володька, капитан - Дзюба, лучшие игроки - никому не сдавшиеся в Европе угольки, известнейшие болельщики - Боярский и Орлов)) Короче, их проблемы - это и правда что-то очень внутреннее))
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      03 декабря в 10:30
      Интересно,от чего именно усталость?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      03 декабря в 10:11
      Да обычная усталость...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100