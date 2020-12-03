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Ганчаренко: «Нам постоянно не хватает следующего шага»

03 декабря 2020, 23:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о поражении своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Неправильно сравнивать наше нынешнее выступление с прошлогодним. В том году у нас была менее длинная скамейка, поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках команда хорошо выглядит как эмоционально, так и физически. Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень.

Нам постоянно не хватает следующего шага. Допустим, делаем нужные три-четыре шага, затем всё разваливается. А ступенек, к сожалению, больше нет. Сказать, что между мной и командой непонимание, — такого нет. Мы понимаем, как нам нужно среагировать на определённые ситуации.

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Все комментарии
materazzi2855
materazzi2855
04 декабря в 14:17
Все ждут давно от тебя уже следующего шага, как и от Семака, и от таракана усатого
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
04 декабря в 10:46
Да,мальчик Витя,очень жаль что нет следующего шага...это ступор.Вчера армейцы не смогли доставить вам удовольствия попрыгать козликом на бровке поля.Гаич,это что то уникальное,если ли у него обученность хоть на начальной стадии? Как по тем играм(минутам) которые он провёл ,это абсолютный НОЛЬ.Ни подбора,ни обводки ,ни удара с ноги,головой,при его то росте.
112910415
112910415
04 декабря в 09:40
горе горькое
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 декабря в 06:31
Спасти Гончаренко от отставки теперь может только 1-е место в чемпионате. Но похоже что игроки уже сами его сливают - задолбал. Иначе как объяснить эту апатию и безразличие
4RT
4RT
04 декабря в 01:10
Да вы каждый год в говне топчитесь
dzvinka
dzvinka
04 декабря в 00:45
"понимание то есть... но пока не понятно чего именно".
Витя Ганчаренко
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 декабря в 00:41
Почему это? Весомый шаг сделали. В прошлый раз вы дома не могли обыграть "Ференцварош" ценой 28 миллионов, а теперь сливаетесь "Вольфсбергеру" ценой 13 миллионов)
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 00:38
Как отреагировать??? Уйти и не мучить ни себя , ни игроков, ни болельщиков.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Comentarios (раскрыть)
04 декабря в 00:34
Вот и я о чем...
Comentarios
Comentarios ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 декабря в 00:33
Возможно за сборную то забивает и позиция та же под нападающим
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Comentarios (раскрыть)
04 декабря в 00:32
Смотря на Влашича,мне кажется,что разочаровался в партнёрах и тренерах,просто у него в глазах какая-то безнадёга.Да,он вроде бегает, что-то пытается,но видно,что и он уже совсем не тот.
Сантус
Сантус
04 декабря в 00:29
Забавно что он пытается рассуждать,строить теории,приводить аргументы....сказал бы просто-я в памперсе,поэтому не воняет...
Comentarios
Comentarios ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 декабря в 00:29
Возможно. Вот видно что чет не хватает.. Чалов пижонит , Влашич тоже похоже мыслями в Европе. Я про схему заговорил не получается надо менять играли же в 3-4-2-1 тоже не фонтан было. Перешли на 4 защитника фланги заработали.
beefs
beefs
04 декабря в 00:18
Все вы понимаете да толку маловато, результата нет...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Comentarios (раскрыть)
04 декабря в 00:15
А я вот уверен,что не в схеме дело,дело в том,что наши просто,как бы банально это не звучало,не умеют играть в футбол.А легионеры увидев,что тут не нужно пахать,а можно просто получать бабло,тоже скатываются на этот уровень.За очень редкими исключениями.
Comentarios
Comentarios
04 декабря в 00:10
Схему можно менять уперся в 4-2-3-1. Почему бы с двумя нападающими не поиграть
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
04 декабря в 00:08
Между ним и командой нет непонимания,все всех устраивает,совести и спортивного самолюбия нет,деньга капает,что ещё нужно???А вот с Гинером не понятно,его тоже все устраивает????
oleg3k
oleg3k
04 декабря в 00:06
Чего сказал,я так и не понял.Язык опережает мысль.
youtomee
youtomee
04 декабря в 00:05
Вот я с ним согласен, ЦСКА и как минимум еще Зениту уже долго не хватает следующего шага - это сменить ...ть тренера
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
04 декабря в 00:04
Ооо гнилые отмазки придумал
как можно забивать, если посередине поля мячи перекатываешь и любая атака просто беззуба
25процентный клоун
25процентный клоун
03 декабря в 23:55
Витя, а как ты объяснишь что Чалов принимает мяч спиной к воротам а Влашич лупит по воробьям? Помоему тебя хорошо понимают, но ты не понимаешь футбол
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