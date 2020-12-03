Ганчаренко: «Нам постоянно не хватает следующего шага»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о поражении своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Неправильно сравнивать наше нынешнее выступление с прошлогодним. В том году у нас была менее длинная скамейка, поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках команда хорошо выглядит как эмоционально, так и физически. Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень.

Нам постоянно не хватает следующего шага. Допустим, делаем нужные три-четыре шага, затем всё разваливается. А ступенек, к сожалению, больше нет. Сказать, что между мной и командой непонимание, — такого нет. Мы понимаем, как нам нужно среагировать на определённые ситуации.