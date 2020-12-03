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Масалитин — о ЦСКА: «Мы проигрывали и тем, кто вообще в футбол не играет»

03 декабря 2020, 23:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Проблемы были в созидании и завершении. Вроде и пытались что-то создать, но завершающего ничего не было. Вопросы вызывает организация игры, мне не понятно, как можно было ставить в центр Облякова и Ахметова. Вышел Эджуке, но сегодня он, наверное, замёрз, первый раз снег увидел. Кучаев вышел после болезни, тоже плохо себя ощущал.

Очень обидно в плане рейтинга. Но мы можем вспомнить не только австрийские клубы, мы проигрывали и тем, кто вообще в футбол не играет. Нужно делать системные изменения. Начинать строительство стадионов, изобретать методики. Деньгами залить футбол — ничего хорошего не будет. С лимитом тоже нужно что-то делать, но это опасный вопрос из-за которого может пострадать сборная страны. Но что нужно делать точно — потолок зарплат. Одни клубы покупают игроков за миллионы, а другие волочат жалкое существование.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 декабря в 09:15
как-то вся энергия в гудок уходит
oFANATo
oFANATo ответ Zenit_84 (раскрыть)
04 декабря в 02:17, ред.
Это ты про Зенит с 1 очком на 4-м месте?)))
Zimka
Zimka ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 декабря в 00:44
Бюджет клуба сам по себе "потолок зарплат" больше ем есть в бюджете заплатить нельзя, бедные клубы не платят зарплаты на уровне ТОПов, потолок может сработать когда у тебя все команды богатые и начинается уже финансовый пузырь на рынке, как это сделали в НХЛ, а когда есть бедные, богатые, сверх богатые и другие чемпионаты, то тут уже работает рынок - поиграл хорошо - уехал на высокую зарплату в Зенит, Локо, спартак, ЦСКА и т.д. - ещё лучше сыграл? - уехал на более высокую ЗП в Реал, Барсу и т.д. нужно в первую очередь убирать лимит, когда игрок с паспортом имеет преимущество.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Zimka (раскрыть)
04 декабря в 00:24
Это пока они деньги из казны берут,то да.А когда слезут с гос кормушки,то придется заработанные и потраченные деньги считать.
Zimka
Zimka ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 декабря в 00:22
Если бы они были заинтересованы то и вводили бы без всяких законов, у бедных клубов и так этот потолок есть, а богатым он не нужен, они этой зарплатой заманивают к себе игроков.
kust07
kust07
03 декабря в 23:57
В этом году российские клубы как сговорились. Хотя почему как?!) Что-то странное и непонятное есть в этом.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska vperiod (раскрыть)
03 декабря в 23:51
Если бы занимались спортом,то понимали бы,что не может быть такого понятия,как не футбольная страна.У нас нормальная погода,появились стадионы,а игроки....есть базовые навыки,скорость мышления,физика,скорость и и.д. и эти навыки можно по сути к любому игровому виду спорта адаптировать
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
03 декабря в 23:47
Ну да,обычно то он по два/три гола забивает....)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 декабря в 23:46
От игры такое впечатление, что все игроки устали от футбола и ждут зимних каникул и сборов. Даже Никола стал мазать, что за ним раньше не наблюдалось. Кучаев после травмы ещё не восстановился, нет Марио и Алана, эти ребята могут переломить ход игры. Зима, пора заканчивать игры.
Charismatic
Charismatic
03 декабря в 23:46
зениту что ли?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Zimka (раскрыть)
03 декабря в 23:46
Что за ерунду вы говорите,какие конверты,как буд-то клубы не заинтересованы в этом потолке зарплат.Нужно выводить из госфинансирования все клубы и этот потолок будет благом для клубов,особенно бедных.
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 23:41
А почему мы должны побеждать? Заплатили почти 20 млн купили одного клоуна, который носится с мячом даже границ поля не видит и второго который стоя на месте вдруг падает а когда пасует будто впервые в жизни мяча коснулся а требовалось всего лишь купить одного забивного нападающего, что касается Чалова так ему пора завязывать с футболом он не то, что не забивает, он с метра в пустые ворота не попадает, всё это фигня и Слуцкий прав когда сказа, что мы не футбольная страна.
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 23:38
Пока не сменим руководство ни чего хорошего ждать не приходится.
cska vperiod
cska vperiod ответ Zenit_84 (раскрыть)
03 декабря в 23:34
Ты это про футбол в целом или про зенит конкретно?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 23:33
Энжуке в такую погоду ваще потерялся!
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 декабря в 23:32
надо переименовать стадион в "ВТБ - Чалый Енджуке"
25процентный клоун
25процентный клоун
03 декабря в 23:29
Срочно строим стадион для Чалова и Эйджуки
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
03 декабря в 23:27
лимит сделает потолок зарплат.
а то что сборная пострадает - всякие нынешние сборники никуда же не пропадут. захотят играть и зарабатывать - уедут во всякие чемпионаты чехии, нидерландов, германии, румынии. найдут где играть. только уже за попадание в состав и контракт будут бороться, а не на основании паспорта играть и получать зп будут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 23:26
Стадионы уже построили к 2018 году - не помогло. Методики изобретать не надо - достаточно их заимствовать. На счет сборной можно не переживать - из-за лимита она уже пострадала. Проигрывали тому кто в футбол вообще ни играет - в то во что играют российские клубы футболом тоже не назовешь. А вот про потолок зарплат все верно.
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 23:26
Но что нужно делать точно — потолок зарплат.
Это давно пора!
An Jo
An Jo
03 декабря в 23:23
Ну это прорыв.
Аксинья
Аксинья ответ Zenit_84 (раскрыть)
03 декабря в 23:22
У нас ей Богу будет лучше - ведь хуже некуда уже...
Zimka
Zimka
03 декабря в 23:22
Надоели с этим потолком зарплат, будут в конвертах просто получать это лучше?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Zenit_84 (раскрыть)
03 декабря в 23:22
Ты сейчас про росфутбол в целом или отдельно про ЦСКА?)
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 23:17
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