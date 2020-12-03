Масалитин — о ЦСКА: «Мы проигрывали и тем, кто вообще в футбол не играет»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Проблемы были в созидании и завершении. Вроде и пытались что-то создать, но завершающего ничего не было. Вопросы вызывает организация игры, мне не понятно, как можно было ставить в центр Облякова и Ахметова. Вышел Эджуке, но сегодня он, наверное, замёрз, первый раз снег увидел. Кучаев вышел после болезни, тоже плохо себя ощущал.

Очень обидно в плане рейтинга. Но мы можем вспомнить не только австрийские клубы, мы проигрывали и тем, кто вообще в футбол не играет. Нужно делать системные изменения. Начинать строительство стадионов, изобретать методики. Деньгами залить футбол — ничего хорошего не будет. С лимитом тоже нужно что-то делать, но это опасный вопрос из-за которого может пострадать сборная страны. Но что нужно делать точно — потолок зарплат. Одни клубы покупают игроков за миллионы, а другие волочат жалкое существование.