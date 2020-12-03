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Пономарёв: «Сегодня ЦСКА прорвёт, забьют около трёх мячей»

03 декабря 2020, 17:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Последний шанс у ЦСКА остаётся, до этого было сумасшедшее невезение. Играли отлично, и когда-то должно прорваться. Сегодня ЦСКА и прорвёт, забьют около трёх мячей.

Впервые за долгое время «армейцы» бьются за чемпионство, и это правильно. Но про Лигу Европы забывать ни в коем случае нельзя. Молодые игроки должны играть, для них это оптимальный график. Мы в своё время играли и чаще. Что касается запаса сил у ЦСКА, «скамейка» длинная, у «Спартака» такой нет. В запасе очень много игроков, которые не раскрылись, они могут стать запасом на вторую часть сезона.

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Все комментарии
Asper
Asper
03 декабря в 23:04
Ну, как говорится, спасибо Алексей Вильнюсов, не обманул
FROBI
FROBI
03 декабря в 21:07
Пророки с "прорывами" уже просто смешат... после стольких неудач в еврокубках.
За адекватность
За адекватность
03 декабря в 20:23
Не торопились бы Вы с прогнозом. Еще местный Г.Черданцев не высказался.
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 20:22
Не обязательно и три гола....главное что бы на один гол больше забить.
STVA 1
STVA 1 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
03 декабря в 19:56
Уже простили и посмеялись от души!
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 19:54
Какие основания для утверждения,вынесенного в заголовок? Надежда,вера и любовь к команде? Почему вдруг её должно прорвать-непонятно. Разве что(по версии его же)отскок мяча от головы Чалова будет столь же удачным,как у Деспотовича в последнем матче ЦСКА с "Рубином".Он же утверждал,что Деспот не играл головой,а мяч ему удачно попал в голову.Так что вся надежда на удачное попадание мяча в правильный угол головы одного из многочисленных форвардов ЦСКА.Три раза.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 декабря в 19:52
Наверно ему это приснилось
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ STVA 1 (раскрыть)
03 декабря в 19:08
"Простиь и понять". У каждого есть своя " Пуля". У него, по ходу - снаряд.
Fred Devil
Fred Devil
03 декабря в 18:58, ред.
И забивать эти голы нужно двумя-тремя ногами примерно)
serh62
serh62
03 декабря в 18:53
лучше сосредоточиться на чемпионате...нафига нужен этот убыточный турнир.?
SHMEL
SHMEL
03 декабря в 18:51
Каждый раз на это надеюсь, а потом...Пусть будет так как говорит Пономарёв.
ermak6848
ermak6848
03 декабря в 18:33
    kastites
    kastites
    03 декабря в 18:12, ред.
    Он что больной что ли
    ДАША Д
    ДАША Д
    03 декабря в 18:02
    Могу поспорить, что 3.5 не забьют, либо больше, либо меньше.
    4RT
    4RT
    03 декабря в 17:56
    Сначала так: "Порвут! Забьют!..." Затем, в сторонке хрен сосут.
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 декабря в 17:54
    Володю тоже походу прорвало.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 декабря в 17:53
    Полностью с ним согласен,только голов будет 4
    shlomo
    shlomo
    03 декабря в 17:50
    Не принципиально сколько забьют....главное чтобы выиграли!!!!
    STVA 1
    STVA 1
    03 декабря в 17:48
    У нас здесь тоже есть свой Жора Черданцев. Вчера обещал победу Быков 6:0)))
    за
    за
    03 декабря в 17:47, ред.
    около трех - это и 1, и 2, и 3, и 4, но так же и ни одного.
    очень расплывчатое предсказание.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    03 декабря в 17:46
    Не важно сколько забьёт ЦСКА. Главное победить. Я уверен в победе ЦСКА
    Zenit_84
    Zenit_84
    03 декабря в 17:45
    Но Акинфеев пропустит!
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