Пономарёв: «Сегодня ЦСКА прорвёт, забьют около трёх мячей»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Последний шанс у ЦСКА остаётся, до этого было сумасшедшее невезение. Играли отлично, и когда-то должно прорваться. Сегодня ЦСКА и прорвёт, забьют около трёх мячей.