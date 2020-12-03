Пономарёв: «Сегодня ЦСКА прорвёт, забьют около трёх мячей»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».
Последний шанс у ЦСКА остаётся, до этого было сумасшедшее невезение. Играли отлично, и когда-то должно прорваться. Сегодня ЦСКА и прорвёт, забьют около трёх мячей.
Впервые за долгое время «армейцы» бьются за чемпионство, и это правильно. Но про Лигу Европы забывать ни в коем случае нельзя. Молодые игроки должны играть, для них это оптимальный график. Мы в своё время играли и чаще. Что касается запаса сил у ЦСКА, «скамейка» длинная, у «Спартака» такой нет. В запасе очень много игроков, которые не раскрылись, они могут стать запасом на вторую часть сезона.
очень расплывчатое предсказание.
очень расплывчатое предсказание.