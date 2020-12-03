Масалитин: «Нужно ли ЦСКА сделать акцент на РПЛ? „Зенит“ уже сделал»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Может хоть ЦСКА порадует чем-то. Хочется мрачные вечера скоротать красиво. Но что касается общего выступления «армейцев» в Лиге Европы, то не хватает индивидуального мастерства, особенно в завершающей стадии. Также защитники допускают ошибки, у нас в РПЛ это проходит, а Европе нет. Но, если сравнивать с «Вольфсбергом», у ЦСКА преимущество в организации игры.

Лига Европы показывает над чем нужно работать, какие позиции нужно улучшать и проводить чёткий разбор. Все ошибки сразу видны в еврокубках.