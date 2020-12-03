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Масалитин: «Нужно ли ЦСКА сделать акцент на РПЛ? „Зенит“ уже сделал»

03 декабря 2020, 19:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Может хоть ЦСКА порадует чем-то. Хочется мрачные вечера скоротать красиво. Но что касается общего выступления «армейцев» в Лиге Европы, то не хватает индивидуального мастерства, особенно в завершающей стадии. Также защитники допускают ошибки, у нас в РПЛ это проходит, а Европе нет. Но, если сравнивать с «Вольфсбергом», у ЦСКА преимущество в организации игры.

Лига Европы показывает над чем нужно работать, какие позиции нужно улучшать и проводить чёткий разбор. Все ошибки сразу видны в еврокубках.

Нужно ли сосредоточиться на РПЛ? «Зенит» уже сосредоточился. Если ставить ставку на это, то зачем вообще всё это нужно? В Европе платят деньги за успешное выступление, можно собрать бюджет и привезти хорошее усиление. К тому же, твою команду видят в Европе и могут заметить профессионализм игроков. Но, на данный момент, это правда, мы там не конкурентноспособны. Но это касается вообще всего нашего футбола, он болен, его лечить нужно и как можно скорее. Делать хирургию и начинать с фундамента — детско-юношеского футбола, ПФЛ и ФНЛ. Только так можно дать РПЛ новые таланты.

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Все комментарии
1asss
1asss
03 декабря в 22:27
беда в том что все руководство клубов хотят результатов здесь и сейчас
pomor45
pomor45
03 декабря в 21:06
Делать хирургию и сначала отрезать всех легов, коли в ЕК не тянут, то и в российских лигах не нужны: сборная от этого только выиграет за счёт большего выбора постоянно играющих россиян. К тому же и зарплатки можно существенно скостить, если не будет иностранных маячков.
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 20:27
Типа зенит слил? Зенит заслуженно профукал еврокубки, зачем же тогда биться и тратиться на судей, чтобы снова попасть в ЛЧ, чтобы снова профукать.
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 20:08
Нужно ли сосредоточиться на РПЛ? «Зенит» уже сосредоточился.

👍👍👍👍😆🤣😆
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 19:42, ред.
Человека,похожего на Главного тренера ЦСКА устраивают :
-перепасы защиты между собой перед началом "позиционной атаки",в которой и более основательный ЦСКА прошлого был не великий мастак,ибо его стихия-стремительные контратаки;
-игра Облякова,именуемого восторженными "0жидателями вспышки его незаурядного таланта",а так же Ахмедова;
-скученность игроков в центре обороны противника,пусть и с перепасами между собой,но позволяющее противнику зацементировать линию обороны и блокировать все удары по воротам;
-отсутствие вариантов контригры при выключенном соотечественниками с Балкан Влашичем;
-практически гарантированная потеря очков,когда ЦСКА пропускает первый, когда бесплодность попыток отыграться становятся очевидными для всех,особенно при произведённых заменах;
-поразительное неумение(боязнь?) отдать пас на ход.или в свободную зону;при этом даже Акинфеева и МАгнуссона тренеры практически "разучили(установка?) давать разрезающие пасы через всё поле.

Так чего ожидать,какого неожиданного взлёта,если тренеров всё устраивает,кроме забитых голов? Может кому и нравится такая игра,а меня ТТД не утешают.
Fred Devil
Fred Devil
03 декабря в 19:39
Правило карусели ужасов Зенита:
1.Выиграть разлагающуюся Премьер-Лигу.
2.Быть разобранным на молекулы в следующем розыгрыше ЛЧ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 19:18
Нет ненужноЛе главнее!
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 19:18
Подкалывают наши команды
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