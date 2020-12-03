Масалитин: «Нужно ли ЦСКА сделать акцент на РПЛ? „Зенит“ уже сделал»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».
Может хоть ЦСКА порадует чем-то. Хочется мрачные вечера скоротать красиво. Но что касается общего выступления «армейцев» в Лиге Европы, то не хватает индивидуального мастерства, особенно в завершающей стадии. Также защитники допускают ошибки, у нас в РПЛ это проходит, а Европе нет. Но, если сравнивать с «Вольфсбергом», у ЦСКА преимущество в организации игры.
Лига Европы показывает над чем нужно работать, какие позиции нужно улучшать и проводить чёткий разбор. Все ошибки сразу видны в еврокубках.
Нужно ли сосредоточиться на РПЛ? «Зенит» уже сосредоточился. Если ставить ставку на это, то зачем вообще всё это нужно? В Европе платят деньги за успешное выступление, можно собрать бюджет и привезти хорошее усиление. К тому же, твою команду видят в Европе и могут заметить профессионализм игроков. Но, на данный момент, это правда, мы там не конкурентноспособны. Но это касается вообще всего нашего футбола, он болен, его лечить нужно и как можно скорее. Делать хирургию и начинать с фундамента — детско-юношеского футбола, ПФЛ и ФНЛ. Только так можно дать РПЛ новые таланты.
👍👍👍👍😆🤣😆
👍👍👍👍😆🤣😆
-перепасы защиты между собой перед началом "позиционной атаки",в которой и более основательный ЦСКА прошлого был не великий мастак,ибо его стихия-стремительные контратаки;
-игра Облякова,именуемого восторженными "0жидателями вспышки его незаурядного таланта",а так же Ахмедова;
-скученность игроков в центре обороны противника,пусть и с перепасами между собой,но позволяющее противнику зацементировать линию обороны и блокировать все удары по воротам;
-отсутствие вариантов контригры при выключенном соотечественниками с Балкан Влашичем;
-практически гарантированная потеря очков,когда ЦСКА пропускает первый, когда бесплодность попыток отыграться становятся очевидными для всех,особенно при произведённых заменах;
-поразительное неумение(боязнь?) отдать пас на ход.или в свободную зону;при этом даже Акинфеева и МАгнуссона тренеры практически "разучили(установка?) давать разрезающие пасы через всё поле.
Так чего ожидать,какого неожиданного взлёта,если тренеров всё устраивает,кроме забитых голов? Может кому и нравится такая игра,а меня ТТД не утешают.
-перепасы защиты между собой перед началом "позиционной атаки",в которой и более основательный ЦСКА прошлого был не великий мастак,ибо его стихия-стремительные контратаки;
-игра Облякова,именуемого восторженными "0жидателями вспышки его незаурядного таланта",а так же Ахмедова;
-скученность игроков в центре обороны противника,пусть и с перепасами между собой,но позволяющее противнику зацементировать линию обороны и блокировать все удары по воротам;
-отсутствие вариантов контригры при выключенном соотечественниками с Балкан Влашичем;
-практически гарантированная потеря очков,когда ЦСКА пропускает первый, когда бесплодность попыток отыграться становятся очевидными для всех,особенно при произведённых заменах;
-поразительное неумение(боязнь?) отдать пас на ход.или в свободную зону;при этом даже Акинфеева и МАгнуссона тренеры практически "разучили(установка?) давать разрезающие пасы через всё поле.
Так чего ожидать,какого неожиданного взлёта,если тренеров всё устраивает,кроме забитых голов? Может кому и нравится такая игра,а меня ТТД не утешают.
1.Выиграть разлагающуюся Премьер-Лигу.
2.Быть разобранным на молекулы в следующем розыгрыше ЛЧ.
1.Выиграть разлагающуюся Премьер-Лигу.
2.Быть разобранным на молекулы в следующем розыгрыше ЛЧ.