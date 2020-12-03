Генич: «Из российских тренеров только Черчесов сможет заменить Семака»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал поражение «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:3).

Чем может гордиться «Зенит» в еврокубках? Увы, ничем. Это просто стыдоба. Второй матч подряд Сергей Богданович говорит, что пенальти подкосил «Зенит». А помните Арсена Найденова, который будучи тренером «Жемчужины» после 0:7 жаловался: «Судья сломал нам игру! Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда». Здесь похожая ситуация, хотя при 1:2 в Риме, а также при 0:1 в Брюгге это может служить лишь совсем лёгоньким оправданием.

Не сомневаюсь, что Семак — тренер с интересными идеями, но сейчас в «Зените» что-то не работает. Возможно, все, что Сергей Богданович мог, он этой команде уже дал. Возможно, он мог бы дать больше, если бы руководство ему помогло обновить состав так, как он хотел бы.

Но самое интересное — назовите имя российского тренера, который мог бы прийти в «Зенит» после Семака. Наверное, только Черчесов. В противном случае нужен топ-иностранец. Не знаю, есть ли смысл сейчас менять тренера. Можно докатить до середины декабря, постараться хлопнуть дверью в матче с «Боруссией», постараться удачно сыграть со «Спартаком», а зимой уже думать, как готовить команду к весенней части.