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Генич: «Из российских тренеров только Черчесов сможет заменить Семака»

03 декабря 2020, 18:00
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал поражение «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:3).

Чем может гордиться «Зенит» в еврокубках? Увы, ничем. Это просто стыдоба. Второй матч подряд Сергей Богданович говорит, что пенальти подкосил «Зенит». А помните Арсена Найденова, который будучи тренером «Жемчужины» после 0:7 жаловался: «Судья сломал нам игру! Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда». Здесь похожая ситуация, хотя при 1:2 в Риме, а также при 0:1 в Брюгге это может служить лишь совсем лёгоньким оправданием.

Не сомневаюсь, что Семак — тренер с интересными идеями, но сейчас в «Зените» что-то не работает. Возможно, все, что Сергей Богданович мог, он этой команде уже дал. Возможно, он мог бы дать больше, если бы руководство ему помогло обновить состав так, как он хотел бы.

Но самое интересное — назовите имя российского тренера, который мог бы прийти в «Зенит» после Семака. Наверное, только Черчесов. В противном случае нужен топ-иностранец. Не знаю, есть ли смысл сейчас менять тренера. Можно докатить до середины декабря, постараться хлопнуть дверью в матче с «Боруссией», постараться удачно сыграть со «Спартаком», а зимой уже думать, как готовить команду к весенней части.

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Все комментарии
Asper
Asper
03 декабря в 23:02
Тут и Семак себя исчерпал и состав слишком сытый и потерявший ориентиры
FROBI
FROBI
03 декабря в 21:04
Шило на мыло...
oFANATo
oFANATo ответ Трезвый повар (раскрыть)
03 декабря в 20:19
Даже комментировать тут нечего
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 19:57
Я был бы не против,чтобы усатый австрияк с Северного Кавказа освободил от своей кабалы сборную страну и сосредоточился на уничтожении "Зенита" как команды-лидера российского футбола.Но Миллер хитёр и не столь глуп,чтобы совершить подобную ошибку.
протон1
протон1
03 декабря в 19:54
у нас все физруки. и купленные дипломы
RomzesRZN
RomzesRZN
03 декабря в 19:17
Генич по ходу жаждет, чтоб зенит вообще в фнл вылетел, раз такие кандидатуры предлагает)) что ж... вся страна только «за»))
Fred Devil
Fred Devil
03 декабря в 19:02
Некоторые тренеры работают по конспектам, но Черчесов может сразу и по морде. Поэтому он в фаворитах!
serh62
serh62
03 декабря в 18:55
точно...хотите развалить зенит до основания газовой трубы-пригласите этого павлина)
Gunslinger
Gunslinger
03 декабря в 18:44
Да ну нахрен!!!
Только не этот крендель!!!!
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд ответ Трезвый повар (раскрыть)
03 декабря в 18:41
Самодовольных в Зените и так хватает.
Oplot
Oplot
03 декабря в 18:38
Кто бы что не говорил но Черчесов легендарный тренер для нашего футбола.Результаты говорят сами за себя,именно при нем наши игроки пробурили дорогу чуть ли не до полуфинала Чемпионата мира!Да и на Евро вышли уверенно.Семак тоже классный тренер,уверенно взяли 2 чемпионата но в ЛЧ очень повезло соперникам с отскоками и пенальти.Для обновления самым интерессным была бы рокировка!Семака главным в сборную,а Черчесова в Зенит!Они лучшие тренеры Восточной Европы и их модель доминирования на поле полностью оправдала себя!
Трезвый повар
Трезвый повар
03 декабря в 18:35
Парни зачем вы обсуждаете эту глупость? Расходимся из этой темы. Черчесова никогда не назначат тренером Зенита. Это просто смешно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 18:30
Отсутствие идей, амбициозности и страсти на поле указывает на то, что в данном случае можно заменить даже на любого, чтобы получить хотя-бы на небольшом отрезке положительный результат и вызвать эмоции у игроков "Зенита". А Черчесов в данном случае настолько далек от идеального кандидата, как и наша сборная была далека от победы в матче с Сербией.
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 18:23
Заменить так чтобы никто не заметил изменений)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 декабря в 18:17
Чего, блин?
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 18:12
Не заменимых людей нет.
Timeless
Timeless
03 декабря в 18:10
Все российские так сказать тренеры профаны и Осетин ничем не лучше. Кого бы лично я выделил из всей массы наших так сказать тренеров прямо сейчас это Карпин и Черевченко.
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 18:04
Правильно Костя говорит они с дзюбой как раз спелись.
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 18:00
только не Саламыч
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 18:00
Черчесов полный ноль!
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