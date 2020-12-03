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Ганчаренко: «Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах — это катастрофа»

03 декабря 2020, 23:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах ни одного гола — это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту — это не так. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 12:57
Про всех не скажу, скажу лично свое мнение про Зенит с Семаком, уважаю Сергея и благодарен за проделанную работу, но дальше тупик, развития нет, покупки не спасают, как будет играть команда в следующем матче примерно понятно даже мне, человеку далекому от футбола и статистик, просто болельщик, атмосфера в команде печальная, желания играть нет,это видно, команде нужна встряска и перестройка, конечно не только в нем проблема, там на мой взгляд много лишних людей, новый тренер,хочет он этого или нет, по-любому расшурудит это болото
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 12:30
Если ты поставил убогую ,примитивную игру команде,то причём здесь голы? Голы-продолжение(или окончание) тренерского замысла,у которого с тобой "конфликт интересов".
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
04 декабря в 11:43
Дайте Гончаренке поработать!!! Он ещё не окончательно развалил ЦСКА )))
galem72
galem72
04 декабря в 10:35
Блин, очевидно же, что во всём виновата кривизна земной поверхности. Просто наши "футболисты" не могут её преодолеть и в итоге не добегают до соперника.
112910415
112910415
04 декабря в 09:29
она самая
Ironigor
Ironigor
04 декабря в 06:59
Самая большая катастрофа для ЦСКА это ты Ханчаренко.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 02:15
Кричите громче с обжитого 4-го места да ещё с 1 очком.🤗
oFANATo
oFANATo ответ Evilhuman (раскрыть)
04 декабря в 02:13
Тогда по логике кто в Европе провалились всех гнать? Новиков уже ( уволен), Карпин, Николич, Семак, Ганчаренко? Все провалились, значит всех уволить?
LOpp
LOpp ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 декабря в 02:11
Тебе видней)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ LOpp (раскрыть)
04 декабря в 01:09
но и ничего не добавляет , сам по себе бегает по полю .. толку от него ноль
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ LOpp (раскрыть)
04 декабря в 01:07
Суета одна от него., толку мало.
LOpp
LOpp ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 декабря в 00:56
На счёт Карпова ничего не могу сказать, но разве Обляков плох? Вроде картину не портит.
Evilhuman
Evilhuman ответ LOpp (раскрыть)
04 декабря в 00:54
Семака и Гончаренко мы конечно будем гнать, а уж кого они прихватят не наша забота) лишь бы в путь собрались
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ LOpp (раскрыть)
04 декабря в 00:52
Ага !!! И Облякова с Карповым пусть забирают.
LOpp
LOpp
04 декабря в 00:48
Так, конезенитовцы стоп!
Если будете Семака и Гончаренко гнать обратно в Уфу, не забудьте пожалуйста Урунова прихватить.
Zimka
Zimka ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 декабря в 00:47
Бистрович в матче с Локо показал что в старте играть не хочет, реально Дзага лучший, а кто с ним второй не так важно, лишь бы бегал и давал объем.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 00:45
Да в общем то все шесть на "высоте" оказались.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 декабря в 00:19
Ага, и это лидеры нынешнего сезона. Стыдобища, не описАть.
Я сейчас про обе команды толкую...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 декабря в 00:08
Прибедняется. Мог вполне других пригласить.
mangox22
mangox22
04 декабря в 00:04
Витя верим ! Ты даже не физрук , ты проходимец с купленной лицензией вот это катастрофа !
Comentarios
Comentarios ответ Comentarios (раскрыть)
04 декабря в 00:04, ред.
Можно немца какого-нибудь в принципе дела у двух нормально идут
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 декабря в 00:02
Так он об этом и сказал на матч тв, что бездарь Зе и позолоченый Федя это все чем он может сейчас играть в атаке
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 декабря в 00:01
Стас виноват в том , что пригласил Чалова и Заболотного , которые месяцами не забивают. Косяк это его и никого другого.
Comentarios
Comentarios ответ particular (раскрыть)
04 декабря в 00:00
Да как Реал пижонства многовато .. думали классе ага ща..
25процентный клоун
25процентный клоун
04 декабря в 00:00
Карпина или Слуцкого армейцам, тогда будет сдвиг.
particular
particular
03 декабря в 23:57, ред.
Видимо, тренировки были направлены на что-то другое, ибо команда с трудом добегает до штрафной соперника, не говоря уж об ударах по воротам и, уж тем более, о голах...
Comentarios
Comentarios
03 декабря в 23:54, ред.
А толку если нет голов.. да и на левом фланге Гаджимурадов очень неплох. Жиркову на замену само то техничный скоростной. Пробовать надо было Саламычу
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 23:54
Флагман тоже там же прописался.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
03 декабря в 23:53
У Чалова не было ни одного момента, все в борьбу
kust07
kust07
03 декабря в 23:52
Катастрофа-это Витька Ганчаренка
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