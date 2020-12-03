Ганчаренко: «Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах — это катастрофа»

Главный тренер ЦСКА подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах ни одного гола — это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту — это не так. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.