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Мостовой: «Не ожидал, что ЦСКА будет проигрывать седьмой команде Австрии»

04 декабря 2020, 00:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» — это кошмар. Не ожидал, что мы будем проигрывать команде из Австрии. Тем более той, которая там на седьмом месте идет. Позавчера еще в Лиге чемпионов клуб из Австрии нам одно место начистил, так что получается, что уже австрийцы учат нас, как играть в футбол.

Вольфсберг — город с двадцатитысячным населением. В Москве население более 20 миллионов, и мы не можем найти футболистов, которые их обыграют… Да еще и если бюджеты сравнить, то вообще печальная картина будет. Мы уже попали в какую-то кошмарную колею, из которой не получается выбраться. В общем, полный позор!

Сейчас все будут отчитываться, что футболистов нет, график, люди выпадают. Такое ощущение, что только у нас так. Все в таком режиме играют. Нет, чтобы выйти и сказать, что сыграли бездарно. В общем, позорное выступление, если быть кратким.

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Все комментарии
galem72
galem72
04 декабря в 10:55
"...не ожидал, что мы будем проигрывать команде из Австрии. Тем более той, которая там на 7 месте идет..."

Будто уровень унылой рпл и цска настолько "велик", что позволяет этому "аналитику" так неуважительно высказываться о лошадином сопернике.
shur
shur
04 декабря в 10:38
...какие клубы такая и сборная! Наконец то отстаните от Черчесова!
cska1948
cska1948
04 декабря в 10:17
Второй год подряд наши клубы позорно играют в еврокубках! Наши эксперты отдельно ругают ЦСКА, Зенит, Динамо, Локо и др. Но никто не осмеливается сказать о ПОЗОРЕ ВСЕГО российского футбола! Никто не называет причин этого и что надо делать чтобы это исправить.
112910415
112910415
04 декабря в 09:45
повезло ещё, что 15-я не попалась ..
Мы не рабы
Мы не рабы
04 декабря в 09:18
мостовой- ты кто такой???
mortid
mortid
04 декабря в 05:13
А коники точно знали, что их в футбол привезли играть, а не в бильярд в сауне?
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 02:08, ред.
Мостовой, оказывается дурной пример заразительный, после того как позавчера австрийская команда в ЛЧ начистила одно место одной нашей команде.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 01:50
К концу чемпионата все будут уволены.
giga71
giga71
04 декабря в 01:42
А я поставил тут на Вольфов. Не раздумывая.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 01:12
Он провалит и зону лиги чемпионов! Вот увидишь .
drug01
drug01
04 декабря в 00:53
Ждали другой результат....
LOpp
LOpp ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 декабря в 00:46
При советах цска бы расформировали.. и такое кстати было в 1950-х годах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 00:34
Гончар себя изжил,его надо гнать пока не поздно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
04 декабря в 00:31, ред.
Те уволит тренеров всех команд РПЛ, которые в Европе провалились. По списку Новиков( уволен), Карпин, Николич, Семак, Ганчаренко? Все провалились, значит всех уволить?
particular
particular
04 декабря в 00:27
В этом евросезоне, вообще, многое, что казалось невозможным стало позорной реальностью... Тренеры несут какую-то чушь, а по факту - просто кошмар 👎
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
04 декабря в 00:27
Уже говорил и повторюсь,если бы такое при советах произошло,то все поехали бы Сибирь осваивать,раз для мяча ноги не заточены,а тут всем пофигу,деньги капают и ладно.
Медив
Медив
04 декабря в 00:22
Да лан. Если брать последние три сезона в еврокубках, то по набранных очкам на уровне Кипра и чуть хуже Шотландии. Австрийцы сейчас вообще как нереальные топы
CSKA2012
CSKA2012
04 декабря в 00:21, ред.
Мой прогноз сыграл , 0:1 проиграли. Уволить тренера давно надо , нужен тренер который вставит этим у**кам по самые гланды .
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