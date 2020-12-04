Мостовой: «Не ожидал, что ЦСКА будет проигрывать седьмой команде Австрии»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» — это кошмар. Не ожидал, что мы будем проигрывать команде из Австрии. Тем более той, которая там на седьмом месте идет. Позавчера еще в Лиге чемпионов клуб из Австрии нам одно место начистил, так что получается, что уже австрийцы учат нас, как играть в футбол.

Вольфсберг — город с двадцатитысячным населением. В Москве население более 20 миллионов, и мы не можем найти футболистов, которые их обыграют… Да еще и если бюджеты сравнить, то вообще печальная картина будет. Мы уже попали в какую-то кошмарную колею, из которой не получается выбраться. В общем, полный позор!

Сейчас все будут отчитываться, что футболистов нет, график, люди выпадают. Такое ощущение, что только у нас так. Все в таком режиме играют. Нет, чтобы выйти и сказать, что сыграли бездарно. В общем, позорное выступление, если быть кратким.