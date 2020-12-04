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Ганчаренко: «Трансфер Гайча — это точно не катастрофа»

04 декабря 2020, 00:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после поражения в матче группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1) прокомментировал выступление форвардов Фёдора Чалова и Адольфо Гайча.

Трансфер Гайча — это точно не катастрофа. Катастрофа — это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трёх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть. Что касается Чалова, у него проблема в открываниях. У Феди будет больше качества, если он будет правильно открываться. Он размыл то открывание, которое у него было раньше.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 декабря в 09:43
по этой теме нет однозначного мнения
kust07
kust07
04 декабря в 09:13
Ганчаренка да успокойся ты со своими комментариями, катастрофический ты наш)).Самый ошибочный катастрофический трансфер так это ты в ЦСКА! ЦСКА и Ганчар это несовместимо
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 декабря в 02:05, ред.
У Гаича 1 гол за 5 матчей в ЛЕ
А у всего Зенита 1 очко после 5 матчей в ЛЧ.
Как говорится почувствуй разницу.,🤗
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 02:03, ред.
По Гаичу можно будет делать выводы только после нормальных сборов во время зимней паузы.
Оновтун
Оновтун
04 декабря в 00:51
Доклад гуру тренерского цеха на европейском съезде тренеров: "Размытие открывания у нападающего: как его добиться"
Comentarios
Comentarios
04 декабря в 00:40
Второй Витиньо мучился мучился и домой уехал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 00:40
Гаич - неприкасаемый....
Он автор единственного гола ЦСКА...за 5 матчей в ЛЕ.....
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 00:21
Федя - он сам по себе уже проблема. На лавке он бы больше пользы принес.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
04 декабря в 00:20
Гаичу нужно создать условия, это новый бати-гол
beefs
beefs
04 декабря в 00:10
Это не катастрофа, это полный провал...
мангo
мангo
04 декабря в 00:09
Катастрофа это твой картофельный футбол
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
04 декабря в 00:05
О чем вообще говорит Гончаренко,оооо чем???О команде которую он должен тренировать или о чем???
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