Ганчаренко: «Трансфер Гайча — это точно не катастрофа»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после поражения в матче группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1) прокомментировал выступление форвардов Фёдора Чалова и Адольфо Гайча.
Трансфер Гайча — это точно не катастрофа. Катастрофа — это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трёх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть. Что касается Чалова, у него проблема в открываниях. У Феди будет больше качества, если он будет правильно открываться. Он размыл то открывание, которое у него было раньше.
А у всего Зенита 1 очко после 5 матчей в ЛЧ.
Как говорится почувствуй разницу.,🤗
А у всего Зенита 1 очко после 5 матчей в ЛЧ.
Как говорится почувствуй разницу.,🤗
Он автор единственного гола ЦСКА...за 5 матчей в ЛЕ.....
Он автор единственного гола ЦСКА...за 5 матчей в ЛЕ.....