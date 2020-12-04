Ганчаренко: «Трансфер Гайча — это точно не катастрофа»

Главный тренер ЦСКА после поражения в матче группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1) прокомментировал выступление форвардов и .

Трансфер Гайча — это точно не катастрофа. Катастрофа — это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трёх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть. Что касается Чалова, у него проблема в открываниях. У Феди будет больше качества, если он будет правильно открываться. Он размыл то открывание, которое у него было раньше.