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Ганчаренко: «Мы немного однобоко атакуем»

04 декабря 2020, 00:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о тактических аспектах игры «армейцев» после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Что касается последних матчей, мы играли в два центральных защитника с Дивеевым и Магнуссоном. В обойме защитников больше не было, потому что Васин только-только восстановился. Даже мысли сегодня не было сыграть в три центральных.

Если соперник играет по схеме четыре-ромб-два, против неё должна быть правильно выстроена тактика. У этой схемы безусловно есть сильные качества, но также она обладает большими недостатками. Возможно, если бы в обойме были Васин, Фукс или Набабкин, мы бы рассмотрели схему в три центральных. Что касается дальнейших планов, нельзя отказываться от всех наших схем. У нас были хорошие матчи как в четыре защитника, так и в три центральных.

Мы немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться: когда устаёшь, то начинаешь принимать менее правильные решения.

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Все комментарии
Нази
Нази
04 декабря в 10:49
Просто Чалова надо научить бить углом головы))
112910415
112910415
04 декабря в 10:17
работу тренера не видать
shlifen
shlifen
04 декабря в 01:55, ред.
Вчера я негодовал о не соответствии трат и результатов у Зенита, сегодня к сожалению, приходится констатировать ту же проблему и у армейцев...
Какие бы не были проблемы с составом, но команда с годовым бюджетом 60-65 млн. евро НЕ ИМЕЕТ ПРАВА проигрывать дома команде с бюджетом 7 (!!!) миллионов евро в год, и составом в 10 (!!!) раз дешевле. Я уж не говорю о том что ЦСКА потратил 30 миллионов на трансферы, когда Австрийцы 1,5 млн. (при этом ещё выйдя в плюс на 2,7)... Ганчаренко ОБЯЗАН находить решения с атакой команды, а не констатировать их так словно он обычный зритель - ведь в конце концов это его работа... =((
4RT
4RT
04 декабря в 01:07
Кто с тактической доски всю картошку сожрал?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 00:59
Так научи многогранно атаковать...
Introvert
Introvert
04 декабря в 00:54
И не много, и однобоко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 00:51
За последние 8 игр - 4 гола....
Плохая статистика для столь амбициозного клуба....
Cat01
Cat01
04 декабря в 00:48
Совсем не было игры...
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 00:42, ред.
Мы немного однобоко атакуем.
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Просто ты однобоко тренируешь.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
04 декабря в 00:35
О такой отмазки еще не было. За 4 года это недоразумениеи ни разу не взял вину на себя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 00:35
Ростки ваших лучших действий в атаке были безжалостно вытоптаны австрийскими футболистами. Мелиоратор из Ганчаренко неважнецкий получился.
Comentarios
Comentarios
04 декабря в 00:32, ред.
Опять как-бы не при чем лихо вью сегодня дает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 00:31
Это все твоя вина!
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