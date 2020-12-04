Ганчаренко: «Мы немного однобоко атакуем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о тактических аспектах игры «армейцев» после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).
Что касается последних матчей, мы играли в два центральных защитника с Дивеевым и Магнуссоном. В обойме защитников больше не было, потому что Васин только-только восстановился. Даже мысли сегодня не было сыграть в три центральных.
Если соперник играет по схеме четыре-ромб-два, против неё должна быть правильно выстроена тактика. У этой схемы безусловно есть сильные качества, но также она обладает большими недостатками. Возможно, если бы в обойме были Васин, Фукс или Набабкин, мы бы рассмотрели схему в три центральных. Что касается дальнейших планов, нельзя отказываться от всех наших схем. У нас были хорошие матчи как в четыре защитника, так и в три центральных.
Мы немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться: когда устаёшь, то начинаешь принимать менее правильные решения.
Какие бы не были проблемы с составом, но команда с годовым бюджетом 60-65 млн. евро НЕ ИМЕЕТ ПРАВА проигрывать дома команде с бюджетом 7 (!!!) миллионов евро в год, и составом в 10 (!!!) раз дешевле. Я уж не говорю о том что ЦСКА потратил 30 миллионов на трансферы, когда Австрийцы 1,5 млн. (при этом ещё выйдя в плюс на 2,7)... Ганчаренко ОБЯЗАН находить решения с атакой команды, а не констатировать их так словно он обычный зритель - ведь в конце концов это его работа... =((
Какие бы не были проблемы с составом, но команда с годовым бюджетом 60-65 млн. евро НЕ ИМЕЕТ ПРАВА проигрывать дома команде с бюджетом 7 (!!!) миллионов евро в год, и составом в 10 (!!!) раз дешевле. Я уж не говорю о том что ЦСКА потратил 30 миллионов на трансферы, когда Австрийцы 1,5 млн. (при этом ещё выйдя в плюс на 2,7)... Ганчаренко ОБЯЗАН находить решения с атакой команды, а не констатировать их так словно он обычный зритель - ведь в конце концов это его работа... =((
Плохая статистика для столь амбициозного клуба....
Плохая статистика для столь амбициозного клуба....
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Просто ты однобоко тренируешь.
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Просто ты однобоко тренируешь.